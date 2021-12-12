سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع الأحد 12-12-2021

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، استقرار خلال فترة التعاملات اليوم الأحد، حيث بلغ سعر 15.71 جنيه وهو نفس معدل الأيام الثلاثة الماضية، فى ظل اهتمام البنك المركزي بالمحافظة على استقرار أسعار العملات في السوق المصرفي، وأيضا اهتمام قطاع كبير من المتعاملين سواء رجال الأعمال والمستثمرين بمتابعة أسعار الدولار لارتباطها بأسعار السلع والخدمات بالأسواق المصرية وتناثر بارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

في السياق ذاته، شهدت فترة التعاملات استمرار معدلات السحب على العملات الأجنبية في المعدل الطبيعي لها مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والخاصة، وكذلك قيام البنوك بتوفير الكميات المطلوبة من الدولار لكافة العملاء.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالاضافة إلى ذلك، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء 15.78 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.66 جنيه للشراء 15.76 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كذلك سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء بينما سجل 15.74 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وايضا كشف تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15.75 جنيه للشراء بينما سجل 15.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك بلوم

وأيضا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15.66 والبيع عند 15.76 خلال التعاملات.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وفي النهاية، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.