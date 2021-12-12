الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

1000 شخص يتظاهرون فى برشلونة ضد التصريح الصحى الخاص بكورونا

متظاهرين فى برشلونة
متظاهرين فى برشلونة

تظاهر نحو 1000 شخص وفقا للشرطة ، في برشلونة (شمال شرق) احتجاجا على التصريح الصحي المعمول به في كاتالونيا، فيما تُعتبر التجمعات ضد القيود الصحية نادرة نسبيا في إسبانيا.


وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الإخبارية الفرنسية، خلال مسيرة في وسط المدينة الكاتالونية، سار المتظاهرون وراء لافتة كتب عليها بالكاتالونية "التصريح الصحي = دولة شمولية"، حسبما ذكر صحافي في تلفزيون وكالة "فرانس برس".


ورفع آخرون لافتات "لا للتصريح النازي" و"الحكومات ومقدمو الرعاية = قتلة" و"تصريح كوفيد: دكتاتورية".


وهتف المتظاهرون الذين قدر عددهم ما بين 1000 و1500 شخص حسب الشرطة "هذه ليست جائحة، إنها ديكتاتورية". ويريد المتظاهرون الذين احتشدوا للأسبوع الثاني تواليا، التجمع في كل يوم سبت "حتى يتم دفن" التصريح الصحي.


في إسبانيا، تُتخذ قرارات مكافحة الجائحة على مستوى محلي، إذ تُعتبر القرارات المتعلقة بالصحة من مسؤولية كل منطقة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند والبرازيل و المملكة المتحدة و تركيا  و المكسيك و إندونيسيا و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض “الحمى والسعال وضيق النفس”، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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وائل لطفي

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