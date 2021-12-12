إيطاليا.. فقدان ما لا يقل عن 7 أشخاص إثر انهيار مبنى سكنى فى صقلية

قالت خدمات الطوارئ الإيطالية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إن سبعة أشخاص على الأقل فقدوا إثر انهيار مبنى سكني في صقلية.



وذكر رجال الإطفاء أن الانهيار ربما كان نتيجة انفجار أنبوب غاز ووقع حوالي الساعة 30:8 مساء (1930 بتوقيت جرينتش).



وقالت وحدة الحماية المدنية في صقلية إن أربعة مبان في بلدة رافانوسا، على بعد 110 كيلومترات جنوب شرق باليرمو، تأثرت بالانفجار وأن ما بين 7 و9 أشخاص في عداد المفقودين.



وفي الوقت ذاته، ذكرت وكالة أنباء أنسا الايطالية أن عدد المفقودين 12 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال و اثنان متزوجان حديثا وينتظران مولودا.



وتوجه إلى مكان الحادث رجال الحماية المدنية و رجال الإطفاء والعمدة كارميلو دانجيلو.

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 118 وفاة جديدة بكورونا مقابل 79 في اليوم السابق، في حين قفزت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس إلى 20497 إصابة من 12527 إصابة.

وسجلت إيطاليا 134669 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض في البلاد في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أكبر حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة عالميا.

وأحصت البلاد 5.18 مليون إصابة إلى الآن.

وفي سياق متصل ، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، عن أنه سوف يتم تطعيم الأطفال بين 5 و 11 سنة باللقاح المضاد لوباء (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة - في بيان بحسب وكالة "أكي" الإيطالية - أن اللجنة العلمية الفنية لوكالة الأدوية الإيطالية (Aifa) وافقت على القبول برأي الوكالة الأوروبية للأدوية (Ema)، على تمديد العمل بالإشارة إلى استخدام لقاح كوميرناتي (فايزرـ بيونتيك) في الصيغة المحددة بـ10 ميكروجرامات بالجرعة، للفئة العمرية بين 5-11 سنة.