الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الخطوط الجوية اليمنية تغير مسار رحلاتها اضطراريا

الخطوط الجوية اليمنية
الخطوط الجوية اليمنية

أوضح مصدر في الإدارة العامة لمطار عدن الدولي أسباب تأخر وصول رحلات هذه الليلة إلى المطار، قادمة من بومباي وعمان والقاهرة.

 

و نقلت وكالة "تاس" عن المصدر قوله إن منظومة إضاءة مدرجات المطار تعرضت لخلل فني أخرجها عن الخدمة، ما تسبب في انعدام الرؤية الليلية أمام الطائرات.

 

وأكد المصدر أن الفرق الهندسية والفنية تعمل جاهدة من أجل إصلاح الخلل وإعادة الأمور إلى وضعها السابق للتمكن من تشغيل الرحلات الليلية من و إلى المطار.

 

وعبر المصدر عن اعتذاره الشديد للمسافرين، متمنيا منهم تفهم الموقف الخارج عن إرادة مسؤولي المطار.

 

وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن، إنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بكوفيد-19، و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وتوزعت وفيات اليوم بواقع ثلاث حالات في محافظة عدن، وحالة في محافظة حضرموت وهي البؤرة الرئيسية لتفشي الوباء، و2 في تعز.

 

وذكرت اللجنة التابعة للحكومة، ومقرها عدن، أن إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا بجنوب و شرق البلاد ارتفع إلى 10063 إصابة، تعافى منها 6940، ولا تزال هناك 1155 حالة نشطة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1968.

 

ويعتقد أن عدد الإصابات الفعلي أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص "كوفيد-19" والإبلاغ عن المرض، كما أن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر و ضعف الثقة بالقطاع الصحي.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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