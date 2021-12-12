قطر سفينة ألمانية مشتعلة منذ أسبوع إلى أحد الموانئ بالسويد

أعلنت السلطات السويدية، قطر سفينة شحن ألمانية مشتعلة محملة بالأخشاب إلى ميناء جوتيبورج، بعد حريق اندلع فيها منذ أسبوع، أثناء تواجدها في بحر الشمال.

وقال مسؤولون سويديون، إن السفينة "ألميرانتي ستورني" التي ترفع علم ليبيريا والمصنعة عام 2012 تم قطرها إلى ميناء جوتيبورج تحت مراقبة خفر السواحل السويدي.

وأوضحوا أن الأخشاب المشتعلة كان من الصعب إخمادها أثناء تواجد السفينة في البحر، وساهمت قوارب من الدنمارك والنرويج في جهود إخماد النيران.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل السويدية، يوناس جريفستاد، لهيئة البث العامة "إن الوضع يبدو جيدا الآن. تم إخماد الحريق، لكن الشحنة احترقت بالكامل".

وذكرت وكالة الأنباء السويدية "TT"، أن أفراد الطاقم الـ17 لا يزالون على متن السفينة إلى جانب رجال الإنقاذ والإطفاء، الذين يعملون الآن على تفريغ حمولة الأخشاب المحترقة.

وأطلقت السفينة نداء استغاثة في 4 ديسمبر، بعد اشتعال النيران في شحنتها من الأخشاب، وحينها لم تكن السفينة ذاتها مشتعلة.

السفينة، التي يقال إنها كانت في طريقها إلى مدينة الإسكندرية المصرية، كانت ترسو قبالة جزيرة فينغا بالقرب من غوتيبورغ هذا الأسبوع قبل قطرها إلى الميناء السبت.

ويقوم خبراء حاليا بفحص السفينة المملوكة لشركة شحن مقرها هامبورغ بألمانيا.

وعلى صعيد آخر ، ألمحت وكالة الصحة العامة السويدية، إلى إمكانية فرض قيود جديدة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، عن كارين تيجمارك ويسيل، المديرة العامة لوكالة الصحة العامة السويدية، قولها "قد نضطر إلى اتخاذ إجراءات بالفعل الأسبوع المقبل".

وفرضت العديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا قيودا جديدة مؤخرًا، حيث ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة الشتاء، إلى جانب المخاوف من تفشي المتحور الجديد "أوميكرون".