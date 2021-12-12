محافظ مطروح يكشف الموقف التنفيذى للطرق والمحاور الجديدة

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه خلال عامي 2020 و2021 تم تنفيذ تطوير ورصف العديد من الطرق، منها رصف 354 كم داخل المدن وخارجها (خطة 2019 - 2020 " 177,75كم "، خطة 2020-2021 " 91,6 كم ")، وتتضمن مشروعات بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي 96,5 كم، ومشروعات طرق بمبادرة حياة كريمة 5,25 كم، ومشروعات بمدينة مرسى مطروح 84 كم،

وأوضح محافظ مطروح، أنه تم إنشاء عدد من الطرق والمحاور والشرايين التنموية الجديدة بمطروح ، منها محور المرحوم على حميدة من علم الروم إلى الطريق الدولي بالكيلو 9 أمام القرية الأولمبية بطول نحو 10 كم، ومحور الشهيد مفتاح العشيبى بطريق القصر عجيبة بطول 3,2كم، وتطوير محور (سملا، علم الروم) كمدخل شرقي للمدينة مع ازدواجه بطول 7,5كم ، مدخل شرقي للمدينة وتخفيف الكثافة المرورية.

وأضاف أنه تم إنشاء ممشى مصر، وكورنيش الأبيض كليوباترا على مستوى عالمي وبصورة حضارية وجمالية لاستقبال المصطافين ليمتد الطريق بطول نحو 8,2 كم من شاطئ الأبيض إلى شاطئ كليوباترا، مع فتح شواطئ جديدة وغيرها من المحاور المروية والطرق، مشيرًا إلى أنه من خلال هيئة الطريق تم تنفيذ 206 كم أعمال رصف وتطوير سواء على الطريق الدولي إسكندرية مطروح أو مطروح السلوم، بالإضافة لإنشاء عدد 2 كوبري علوي بالحمام.

وتابع أنه من خلال جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي تم الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الطرق تضمنت " الطبقة السطحية للطريق الدائري حول أبو شروف، طرق تنموية غرب مطروح بطول 75 كم، طرق تنموية شرق مطروح بطول 75 كم، طرق تنموية بمدينة سيوة بطول 25 كم ".

وأكد أنه جاري العمل في عدد من المشروعات وهي: "إزدواج طريق مطروح سيوة بطول 300 كم خرسانى، وتطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة سيوة بطول 7 كم، وطريق الجارة سيوة بطول 96 كم، ورفع كفاءة وتطوير طريق الجارة بئر النص بطول 110 كم، وتطوير ورفع كفاءة طريق الربط بين مدينة سيوة وقرية بهى الدين بطول 23 كم، وتطوير ورفع كفاءة طرق شرق وغرب مطروح بطول 77 كم".