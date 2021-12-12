الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رسميا.. الشافعى رئيساً لمجلس إدارة نادى أسوان وحمادة صالح نائبا له

نادي أسوان الرياضي
نادي أسوان الرياضي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي أسوان، عن نتيجة الانتخابات بإعلانها المستشار الشافعي صالح رئيساً لمجلس إدارة نادي أسوان الرياضي بحصوله على 2563 صوتاً .


فيما حصل حمادة صالح على نائب رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، بعدد أصوات 2608 صوت وهو ضمن قائمة المستشار الشافعي صالح رئيس مجلس الإدارة لنادي أسوان.

 

ونجح أبو الحسن الشاذلي في منصب أمين الصندوق بعدد أصوات 2894 صوتاً بفارق ما يقارب 800 صوت عن منافسه محمد سيد.

 

وجاءت قائمة أعضاء نادي أسوان فوق السن الذين حصلوا على أعلى أصوات الجمعية العمومية وهم :- سيف كثير ،  ومحمود مصطفي عبدالله، وتامر مرسال، صلاح جمعة، وإيهاب منصور .

 

فيما نجح تحت السن الذين حصلوا على أعلى الأصوات، معتز ربيع بعدد أصوات 2180 صوت، ومحمد عنتر فرج 2171 صوت.

 

ويصل عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت عددهم 12251 صوت، وعدد الذين أدلو بأصواتهم وهم 5792 فيما كانت عدد الأصوات الصحيحة 4992 صوت، وعدد الأصوات الباطلة 800 صوت. 

 

وأجرت "الدستور" بثًا مباشرًا لانتخابات نادي أسوان الرياضي لاختيار مجلس إدارة جديد لدورة 2021_2025، التي تم إجراؤها عقب التأجيل الذى تم أثر السيول الواقعة على المحافظة الفترة الماضية.

أسوان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي الجمعية العمومية نتيجة الانتخابات نادي اسوان اللجنة المشرفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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