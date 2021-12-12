الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

ترامب: نتنياهو لم يرغب أبدا فى تحقيق السلام مع الفلسطينيين

ترامب
ترامب

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو كان يمثل "عقبة" كبيرة أمامه لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأفاد موقع "واللا" العبري بأن الصحفي والإعلامي الإسرائيلي باراك رافيد نشر كتابا بعنوان "سلام ترامب: الاتفاقيات الإبراهيمية والثورة في الشرق الأوسط"، يحكي فيه أن "ترامب هاجم نتنياهو بقوة موجها انتقادات شديدة اللهجة له".

وقال ترامب في مقابلة مع رافيد في أبريل إن "أحد أسباب فشله في تحقيق (صفقة القرن) بين إسرائيل والفلسطينيين هو أن نتنياهو لم يرغب أبدا في تحقيق السلام مع الفلسطينيين".

وأشار الموقع إلى أن ترامب توصل إلى استنتاج مماثل لاستنتاج أسلافه باراك أوباما وبيل كلينتون مفاده أن "نتنياهو ليس جادا بشأن حل الدولتين".

 وقال ترامب في هذا الصدد: "لا أعتقد أن نتنياهو أراد في يوم من الأيام تحقيق السلام مع الفلسطينيين".

وأضاف أنه "أدرك في وقت مبكر من رئاسته أن نتنياهو يمثل عقبة أكبر أمامه لتحقيق السلام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وعن عباس، قال: "اعتقد أنه كان رائعا، لقد كان مثل الأب بالنسبة لي، اعتقد أنه كان يريد الحصول على الصفقة وعلى السلام أكثر من نتنياهو".

وفي وقت سابق، هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في مقابلة مع الصحفي باراك رافيد تم نشرها في كتاب "رافيد" بعنوان "ترامب للسلام" الذى صدر قبل أيام قليلة وفقًا تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت، قال فيها ترامب: "من فعل لنتنياهو أكثر مني؟".

يقول ترامب: "لقد أحببت نتنياهو حقًا. لم يكن هناك من فعل لبيبي أكثر مني. لم يكن هناك من فعل أكثر مني لإسرائيل، كان نتنياهو هو أول شخص ترشح لتهنئة جو بايدن، رغم أن زعماء دول أخرى انتظروا، مثل البرازيل، المكسيك.

قال ترامب غاضباً: "أحببت بيبي. ما زلت أحب بيبي. لكنني أيضًا أحب الولاء"، وأضاف: "لقد ارتكب خطأ فادحًا. شعرت بخيبة أمل فيه فقط على المستوى الشخصي. كانت الانتخابات هنا مثيرة للجدل، نتنياهو حتى قبل أن يجف الحبر، أرسل تحية لجو بايدن. كان ذلك مبكرًا، استقبله في مكتبه مبكرًا جدًا، قبل معظم قادة العالم. لم أتحدث معه منذ ذلك الحين.. تبا له".

كمثال على التحركات التي اتخذها لنتنياهو، يذكر ترامب قراره بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في مرتفعات الجولان قبل أيام قليلة من الانتخابات الإسرائيلية في أبريل 2019، قال ترامب: "الجولان على سبيل المثال. لقد كانت صفقة كبيرة، لقد كانت هدية بقيمة عشرة مليارات دولار، لقد فعلتها من أجله قبل الانتخابات، ساعدته كثيرًا، كان سيخسر الانتخابات بدوني وبفضلي كان على القمة".

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