العراق.. استهداف تجمعات لتنظيم داعش فى سلسلة جبال حمرين بديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، استهداف تجمعات لتنظيم "داعش" في سلسلة جبال حمرين بديالي.



وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن طائرات القوات الجوية العراقية وجهت ضربة جوية استهدفت خلالها ثلاثة تجمعات لعصابات "داعش" الإرهابية على سلسلة جبال حمرين ضمن قطاع عمليات ديالي.



وكانت عملية عسكرية عراقية، قد انطلقت -في وقت سابق- لتعقب فلول تنظيم (داعش) الإرهابي، على الحدود بين محافظتي ديالى والسليمانية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها سجلت 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 762 شخصًا للشفاء.

وأضاف البيان أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 12 حالة في عموم محافظات البلاد، لافتًا إلى أن "مجموع الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة الماضية بلغ (91430)".

وسجل العراق أمس، 606 إصابات بكورونا و12 حالة وفاة بالفيروس.

وأظهرت دراسة جديدة أن الحصول على جرعة لقاح كورونا في فترة ما بعد الظهر يجعل الاستجابة المناعية أفضل.

وأظهرت الدراسة أن توقيت الحصول على جرعة لقاح كورونا في اليوم يؤثر على الاستجابة المناعية للتطعيم، وفقًا لموقع "يونايتد برس إنترناشونال" الأمريكي.

وأضاف الموقع، في تقرير نشره أمس، أن الباحثين قد وجدوا مستويات أعلى من الأجسام المضادة في العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تلقوا جرعة اللقاح في فترة ما بعد الظهر، مشيراً إلى أنهم يرون أن الاستجابة المناعية للقاح قد تتأثر بإيقاعات الساعة البيولوجية.

ونقل الموقع عن كبيرة الباحثين المشاركين في الدراسة الدكتورة إليزابيث كليرمان قولها: "تقدم دراستنا، القائمة على الملاحظة، دليلًا على أن وقت الحصول على لقاح كورونا من اليوم يؤثر على الاستجابة المناعية للتطعيم، وهي النتائج التي قد يكون لها دور في تحسين فعالية اللقاح".

وأكدت كليرمان، وهي باحثة في مستشفى ماساتشوستس العام، أن التطعيم هو الخطوة الأكثر أهمية في الوقاية من عدوى كوفيد-19، بغض النظر عن وقت الحصول عليه من اليوم.