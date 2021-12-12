الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار رئيس جنوب السودان يصل إلى الخرطوم للاطلاع على التطورات السياسية

توت قلواك
توت قلواك

 وصل مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية توت قلواك إلى الخرطوم، على رأس وفد من حكومة جنوب السودان، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وقال قلواك، في تصريح صحفي، إن الزيارة تأتي بتوجيه من سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، للاطلاع على تطورات الأوضاع السياسية في السودان، وسبل تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

وأضاف أنه سيقف خلال الزيارة على مسار تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، فيما يتعلق بمسار الشرق، والترتيبات الأمنية لدارفور والمنطقتين (النيل الازرق وجنوب كردفان)وفقا الجداول المتفق عليها.

وأوضح أنه سيبحث مع المسؤولين بالسودان ملف مساري الوسط والشمال فيما يتصل ببند قسمة الثروة والسلطة، مشيرا إلى حرص حكومة جنوب السودان على تعزيز الاستقرار والسلام بالسودان.

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