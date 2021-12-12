المخرج أشرف على: فخور بعرض «آه كارميلا» فى أيام قرطاج المسرحية

أعرب أشرف علي مخرج عرض "آه كارميلا" المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته ال22 عن سعادته وفخره بهذه المشاركة، حيث أنه يمثل مصر في أحد أعرق وأهم المهرجانات الأفريقية والعربية.



وقال علي - في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس - إنه شرف لأي فنان المشاركة في مهرجان أيام قرطاج المسرحية، مشيرا إلى أن الحظ كان حليفه لأن يتم عرض هذا العمل خلال عام الثقافة المصرية-التونسية 2021-2022 وبحضور وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم ونظيرتها التونسية حياة قطاط القرمازي والفنانة القديرة سميحة أيوب والنجمة إلهام شاهين بالإضافة إلى الفنان خالد جلال والفنان هشام عطوة.



وأضاف علي أن حضور الجمهور بكثافة للعرض الذي أقيم مرتين وامتلاء المسرح بالكامل كان مفاجأة سعيدة جدا له ولكل القائمين بالعمل، موضحا أن نفاذ تذاكر العرض تؤكد تذوق الجمهور التونسي للأعمال الفنية المختلفة.



وأكد أن المشاركة في حد ذاتها تمثل شرفا له بغض النظر عن نتيجة المسابقة، وذلك لأن أيام قرطاج المسرحية من المهرجانات الكبرى التي تحظى باهتمام كبير.



وأشار إلى أن العرض من تأليف الكاتب الإسباني خوسيه سانشيز سينسترا ودراماتورج وإخراج أشرف علي وتمثيل محمد فريد في دور "باولينو" وماريا أسامة في دور "كارميلا" وموسيقى معتز مجدي وإضاءة أحمد طارق وديكور وملابس دنيا عزيز وكيروجراف محمد عبد الصبور.



ولفت إلى أن العرض يتحدث عن فترة الحرب الأهلية الإسبانية خلال حكم الجنرال فرانكو، حيث تسببت الحرب في تدمير المسارح وكل ما يرتبط بالثقافة بشكل عام وتدمير المجتمع ككل وقام الممثلان في العرض بدور الرحالة اللذين بدأ في التنقل من مكان لآخر لتقديم عروضهما في الشارع من أجل الحصول على المال ويعرض العمل تفاصيل تأثير الحرب على المجتمع وما يلحق بها من دمار.



وأشاد علي بتنظيم المهرجان وإدارته والالتزام بالبروتوكول الصحي للحفاظ على الجميع الوفود المشاركة وعودتها إلى بلادها سالمة.



يشار إلى أن مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته ال22 قد انطلق يوم 4 ديسمبر الجاري بمشاركة 26 دولة واتباع بروتوكول صحي مشدد، وتحل مصر كضيف شرف لهذه الدورة.



وتشارك مصر خلال المهرجان بعرض شرفي آخر وهو "ليلتكم سعيدة" من إخراج خالد جلال، كما يشارك في لجنة التحكيم الدولية الدكتور سامح مهران من مصر الذي كتب عدة مسرحيات حصدت جوائز في مهرجانات عربية دولية منها "الطوق والأسورة" الفائز بجائزة العمل المتكامل لأيام قرطاج المسرحية 2019.



وكانت مديرة أيام قرطاج المسرحية نصاف بن حفصية قد أعلنت في وقت سابق أن اختيار مصر كضيف شرف لهذه الدورة يأتي تماشيا مع سياسة الدولتين التونسية والمصرية بشأن إعلان 2021-2022 عاما للتبادل الثقافي بينهما.