طلب إحاطة بالبرلمان يعيد أموال المواطنين بالمنوفية من شركة الكهرباء

تقدم النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز شبين الكوم بالمنوفية بطلب إحاطه لوزير الكهرباء بشأن تركيب 11 ألف عداد كهربائي جديد مسبوق الدفع منذ سنتين، حيث قام الفنيون بشركة الكهرباء برفع هذه العدادات؛ بسبب وجود عيوب فنية فيها.

وقد قررت الشركة تحميل المواطنين ثمن هذه العدادات الجديدة عند التركيب، وبناء عليه تقدم النائب هاني خضر بطلب إحاطة إلى وزير الكهرباء، وتم دراسة الموضوع والاتفاق على أن يتحمل المواطنون مدة استهلاكهم للعداد فقط، وتتحمل الشركة باقي المدة، على أن يحتسب العمر الافتراضي للعداد بواقع 15عامًا، ويتم تحميل العميل تكلفة المدة التي يستخدمها فقط.

وحيث أن ثمن العداد 750 جنيهًا، فمن المقرر أن تتحمل الشركة 650 جنيهًا من قيمة العداد، ويتحمل العميل 100 جنيه فقط نظير الاستخدام.

وقامت الشركة بتحصيل مبالغ كبيرة جدًا من العملاء وصلت إلى ثمن العداد كاملًا، وجاري استرداد الأموال ووضعها في حساب العميل.