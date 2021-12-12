الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلب إحاطة بالبرلمان يعيد أموال المواطنين بالمنوفية من شركة الكهرباء

البرلمان
البرلمان

تقدم النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز شبين الكوم بالمنوفية بطلب إحاطه لوزير الكهرباء بشأن تركيب 11 ألف عداد كهربائي جديد مسبوق الدفع  منذ سنتين، حيث قام الفنيون بشركة الكهرباء برفع هذه العدادات؛ بسبب وجود عيوب فنية فيها.

وقد قررت الشركة تحميل المواطنين ثمن هذه العدادات الجديدة عند التركيب، وبناء عليه تقدم النائب هاني خضر بطلب إحاطة إلى وزير الكهرباء، وتم دراسة الموضوع والاتفاق على أن يتحمل المواطنون مدة استهلاكهم للعداد فقط، وتتحمل الشركة باقي المدة، على أن يحتسب العمر الافتراضي للعداد بواقع 15عامًا، ويتم تحميل العميل تكلفة المدة التي يستخدمها فقط.

وحيث أن  ثمن العداد 750 جنيهًا، فمن المقرر أن تتحمل الشركة 650 جنيهًا من قيمة العداد، ويتحمل العميل 100 جنيه فقط نظير الاستخدام.

وقامت الشركة بتحصيل مبالغ كبيرة جدًا من العملاء وصلت إلى ثمن العداد كاملًا، وجاري استرداد الأموال ووضعها في حساب العميل.

لا يتوفر وصف.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

كأس العرب.. مصر إلى نصف النهائى بعد الفوز على الأردن بثلاثية

الباز للمصريين: لا تتركوا أذنكم لأعداء البلد.. ولا تسمعوا الشائعات

غادة عادل متهمة بقتل والدتها فى «المحكمة».. تعرف على التفاصيل

النيابة تحلل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

طلب إحاطة بالبرلمان يعيد أموال المواطنين بالمنوفية من شركة الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«فيري بيري» اللون الرئيسي لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

عساف: الإعلام الفلسطينى يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال

«بينت» يقدم مخططا استيطانيا جديدا في الجولان السوري المحتل

سجن وغرامة بحق لبنانى تزوج فلسطينية تحمل جنسية إسرائيلية