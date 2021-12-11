الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الصحة اليمنية تسجل 6 وفيات و7 إصابات جديدة بكورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الصحية في اليمن، السبت، أنه تم تسجيل 6 وفيات و7 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب نشرة اللجنة الوطنية للطواريء لمواجهة كورونا التابعة للحكومة الشرعية، فقد توزعت وفيات اليوم بواقع ثلاث حالات في محافظة عدن، وحالة في محافظة حضرموت وهي البؤرة الرئيسية لتفشي الوباء، و2 في تعز.

وذكرت أن إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليا بجنوب وشرق البلاد ارتفع إلى 10063 إصابة، تعافى منها 6940 ولا تزال هناك 1155 حالة نشطة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1968.

ويعتقد أن عدد الإصابات الفعلي أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض، كما أن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي.

يشار إلى أن إحصاء لوكالة "رويترز" في وقت سابق اليوم، أظهر أن أكثر من 268.43 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و589647.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وظهر فيروس كورونا أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض “الحمى والسعال وضيق النفس”، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو 5 أيام.

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اليمن اصابات جديدة فيروس كورونا وفيات اللجنة الوطنية للطواريء لمواجهة كورونا

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