الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لحظة دهس نجل رجل أعمال لـ4 طلاب في الشيخ زايد (فيديو)

صورة الضحايا
صورة الضحايا

حصل «الدستور» على فيديو يرصد لحظة حادث دهس نجل رجل أعمال لـ٤ طلاب بسيارته في الشيخ زايد، ما أدى إلى مصرعهم جميعا.

ورصد الفيديو قدوم سيارة المتهم بسرعة كبيرة وإطاحتها بسيارة المجني عليهم لمسافة عدة أمتار وانقلابها.

وأصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بيانا حول الحادث، الذي وقع صباح الجمعة، قال فيه إن النيابة العامة تلقت بلاغا بحادث التصادم بين سيارتين، الذي وقع صباح الجمعة، بطريق النزهة في الشيخ زايد وأسفر عن وفاة 4 طلاب كانوا بإحدى السيارتين متأثرين بإصاباتهم.

وأكدت التحقيقات والتحريات التي باشرها فريق من النيابة والشرطة، أن سبب وقوع الحادث هو اصطدام السيارة الأولى بالثانية من الخلف حال دوران الأخيرة، مما أدى إلى انقلابها ووفاة مستقليها.

وأوضحت النيابة العامة في بيانها، أنها سألت ذوي المتوفين، وشاهدين على الواقعة، واستعلمت عن مكان تواجد قائد السيارة فتبينت تواجده بأحد المستشفيات، فانتقلت وسألت الطبيب المشرف على حالته فقرَّر خضوعه لعملية جراحية وعدم إمكانية استجوابه، وقررت النيابة العامة أخذ عينات دم وبول منه وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي وقوفًا على مدى تعاطيه مخدِّرًا أو مسكرًا أثناء الحادث.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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