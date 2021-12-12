ضبط مصنعين دون ترخيص و5 آلاف لتر سولار داخل أحد المحطات الغير مرخصة بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضبط الخارجين عن القانون والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق بمركز دمنهور أسفرت عن ضبط :- ٣٠٠٠ لتر سولار و٢٠٠٠ لتر بنزين بداخل أحد المحطات الغير مرخصة.

كما قامت الحملة بضبط مصنع عسل دون سجل صناعي والتحفظ على ١٢٠٠ عبوة عسل و ٥٠صفيحة عسل زنة ٢٠ كجم بإجمالي ١٠٠٠ كجم و ١٠٠٠ كجم سكر و ١٠٠٠ كرتونة فارغة و١٠٠٠ استيكر و ٢٠٠٠ غطاء برطمان وعبوات فارغة.

وتم ضبط مصنع بلاستيك دون ترخيص والتحفظ على ٢٠٠ كجم من المادة الخام و٤ شكاير زنة ١٦ كجم من الأكياس البلاستيكية كمنتج نهائي، وضبط ٥٠٠٠ زمزمية بلاستيك غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر داخل أحد الشركات.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

من ناحية أخرى تمكنت الرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط 10 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية ويقومون ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحيه كفر الدوار، كما تم ضبط والتحفظ على كميات كبيرة من اللحوم المضبوطة وجاري تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة واتخاذ اللازم قانونا.