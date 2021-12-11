السبت 11 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

كشف تقرير صادر عن فاروس للأبحاث عن أنه من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده الخميس المقبل، على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث إنه لا توجد ضرورة ملحة لتغيير سعر العائد في الوقت الحالي.

أوضح التقرير أن معدلات التضخم جاءت تماشيًا مع التوقعات حيث سجل التضخم الحضري السنوي 5.6٪ في نوفمبر انخفاضًا من 6.3٪ في أكتوبر، كما انخفضت القراءة الإجمالية للجمهورية إلى 6.2٪ على أساس سنوي بانخفاض من 7.3٪ في أكتوبر على أساس شهري، تباطؤ التضخم الحضري إلى 0.1٪ من 1.5٪ في أكتوبر بينما في الجمهورية الكلية وكانت الأسعار ثابتة تقريبًا مقارنة بالشهر السابق.

وأعلن البنك المركزي المصري انخفاض معدلات التضخم بنهاية نوفمبر 2021.

وسجل الرقم القياسي، لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلا شهريا بلغ 0.5% في نهاية نوفمبر مقابل معدل بلغ2.1% في نهاية أكتوبر 2021 مقابل صفر%  في شهر نوفمبر من العام السابق.

ولفت البنك المركزي إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحَضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلا شهريا بلغ 1% في نهاية نوفمبر مقايل معدل بلغ 1.5% في نهاية أكتوبر 2021، مقابل معدلا بلغ 0.8% في شهر نوفمبر من العام السابق.

وأكد البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض بنهاية أكتوبر 2021، بنسبة بلغت 0.7%.

أشار المركزي المصري إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام، ليسجل نحو 5.6% نهاية نوفمبر مقابل 6.3% في نهاية أكتوبر 2021.

أوضح البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، زاد ليسجل معدلاً شهرياً بلغ 5.8% نهاية نوفمبر مقابل  5.2% في نهاية أكتوبر 2021.

المركزى توقعات سياسة أنخفاض يسجل سعر جمهور أكتوبر النقد لجنة الخميس المقبل مستهل

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