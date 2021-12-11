الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كنائس مصر القديمة تبدأ صلوات تسبحة كيهك

الأنبا يوليوس
الأنبا يوليوس

أطلقت كنائس مصر القديمة بالكنيسة الأرثوذكسية، مساء اليوم صلوات تسبحة كيهك، برئاسة الأنبا يوليوس أسقف الإيبارشية.

وحددت قطاع كنائس مصر القديمة مواعيد الصلوات تسبحة كيهك على مدار الأسبوع مقسمة بكنائس وتمثل هذه الأيام في الخميس والسبت والثلاثاء والأحد بكنائس القديس أبي سيفين الأثرية وكنيسة العذراء مريم الدمشريّة وكنيسة مارجرس بالمنيل.

وتطبق الكنائس خلال صلوات تسبحة كيهك الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال تنظيم الحضور للحد من التجمعات، وتطبيق مبادئ التباعد الإجتماعي بين المصلين والالتزام بارتداء الكمامات خلال الصلوات وقياس درجات الحرارة قبل دخول الكنائس. 

وأعلنت عدد من الكنائس بالكنيسة  الأرثوذكسية عن وجود  طرق الحجز المسبق لحضور صلوات تسبحة كيهك، من خلال الحجز عبر موقع الكتروني خاص بالكنيسة أو من خلال تخصيص رقم هاتف للحجز المسبق، بهدف الحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.

كنائس مصر القديمة تسبحة شهر “ كيهك” القبطية الانبا يوليوس أسقف الإيبارشية تسبحة كيهك القديس أبي سيفين الأثرية

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