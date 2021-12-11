التصريح بدفن شاب دهسته سيارة محملة بأسطوانات الغاز في المرج

صرحت، اليوم السبت، نيابة المرج بدفن شاب لقى مصرعه عقب دهسه أسفل عجلات سيارة محملة بأسطوانات الغاز.

وبدأ التحقيق مع سائق دهس شابًا بالمرج، وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث قسم شرطة المرج، كواليس مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة نصف نقل تقل "أسطوانات البوتاجاز"، أن المتوفي شاب في العقد الثاني من العمر، وحال عبوره الشارع اصطدمت به السيارة ليسقط علي الأرض غارقًا في دمائه ولقي مصرعه في الحال.

وأضافت التحريات «أن السائق خلال استجوابه نفي معرفته بالشاب المتوفي وأنه فوجئ به أمامه ولم يتمكن من تفاديه»، مستطردًا: «لو ضربت فرامل العربية تتقلب والأسطوانات اللي معايا كانت هتنفجر».

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة غرفة تفيد بتلقيها بلاغًا من الأهالى بوقوع حادث مرورى ووجود متوفي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أنه أثناء عبور الشاب الشارع، صدمته سيارة نصف نقل تقل "أسطوانات البوتاجاز" ولقي مصرعه على الفور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.