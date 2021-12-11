السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز: مُصور السائحة الأوكرانية أخطأ في اقتحامه الحياة الشخصية للسيدة

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مسألة تصوير السائحة الأوكرانية ونشر الفيديو، وعمل أزمة بسبب خروج السيدة إلى البلكونة بالبكيني ضرب بشكل مباشر للسياحة، مشيرًا إلى أن الفتاة الأوكرانية لم تتوقع أبدًا عندما خرجت أن يكون بانتظارها شخص بكاميرا يقوم بعمل زوم على البلكونة الخاصة بها لتصويرها بهذا الشكل.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن السياحة الأوكرانية تأتي في المركز الثاني، والفتاة الأوكرانية جاءت لكي تعيش وتستمتع في مصر، وهي ترى أنها في شقتها، ولم تمشِ في الشارع عارية، ولكنها في شقتها.

التفاصيل….

رئيس التحرير

وائل لطفي

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