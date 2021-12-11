الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على رأس تمثال يشتبه في أثريته بمشروع تبطين الترع بقنا

العثور على رأس تمثال
العثور على رأس تمثال يشتبه في أثريته

ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قفط جنوبي قنا، مقاول وبنّاء بمشروع تبطين الترع بعد العثور على رأس تمثال يشتبه في أثريته بقرية نجع العروبة بمركز قفط.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بضبط مقاول وبنّاء بحوزتهم رأس تمثال يشتبه في أثريته في مشروع تبطين الترع.

كشفت التحريات الأولية أنه أثناء تفريغ حمولة من الأحجار قادمة من محجر شاهد شهود عيان، رأس تمثال يشتبه في أثريته،  ضمن الحمولة، وأبلغوا الأجهزة الأمنية بالواقعة بعد محاولة المقاول والبنّاء اخفائها، وتم ضبط مقاول وبنّاء والتحفظ عليهما داخل مركز الشرطة، وأرشدا عن مكان القطعة، وتم التحفظ عليها وقررت النيابة تشكيل لجنة من الآثار لفحصها، مع غلق المحجر للمعاينة.

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