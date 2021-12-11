الأردن يعزي أمريكا في ضحايا الإعصار

أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن أصدق التعازي لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ضحايا الإعصار، الذي ضرب ولايات إلينوي وميسوري وكنتاكي وتينيسي وميسيسيبي وأركانساس الأمريكية، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات، وخلّف أضراراً ماديةً جسيمةً.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن بيان الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، اليوم السبت، تضامن الأردن مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



وأهاب الناطق الرسمي بالمواطنين الأردنيين القاطنين في الولايات التي ضربها الإعصار بضرورة توخي الحيطة والحذر، والامتثال لتعليمات السلامة العامة الصادرة عن السلطات الأمريكية بهذا الخصوص.