السبت 11 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي لبيع قطع آثار مقلدة في النزهة

اثار
اثار

أمرت، اليوم السبت، جهات التحقيق باستمرار حبس عصابة تخصصت في النصب على المواطنين ببيع قطع أثرية مقلدة  45 يومًا على ذمة التحقيقات في النزهة.

كما طلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة وإرسال المضبوطات إلى فني بوزارة الآثار، لفحصها وإعداد تقرير وتفريغ كاميرات المراقبة للتأكد من ملابسات الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تواجد مجموعة من الأشخاص داخل أحد المقاهى الكائنة بدائرة القسم، بشأن إتمام عملية بيع قطع أثرية فيما بينهم.

بالانتقال أمكن ضبط كلٍ من طرف أول «شخصين - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة بورسعيد»، طرف ثان «3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية، بحوزة أحدهم طبنجة صوت معدلة، وبحوزة الآخرين هواتف محمولة تحوى مقاطع فيديو وصورًا لقطع أثرية»، وبمناقشتهما قرر أحد أفراد الطرف الأول بسابقة تعرفه على آخر من الطرف الثانى من خلال موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، عقب إيهامه بحيازته لقطع أثرية ورغبته فى بيعها، واتفقا على التقابل بمحل الضبط لعرض مقاطع الفيديو المنوه عنها على الطرف الثانى بقصد النصب عليهم.

بمواجهة الطرف الثانى بما جاء بأقوال المتهم أيدها، وأقرا باعتزامهما النصب على الطرف الأول حال صدق ادعائهما وإحضار القطع الأثرية، وأضاف أحدهما بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال صفة رجل شرطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مديرية امن القاهرة مباحث القاهرة بيع قطع أثرية ضبط تشكيل عصابي نصب علي المواطنين استمرار حبس مباحث قسم شرطة النزهة

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وائل لطفي

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