السعودية تؤكد أهمية تعزيز تنسيق الجهود الدولية لتخفيف معاناة المتضررين من الكوارث

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تعزيز تنسيق الجهود الدولية المرتبطة بالمساعدات الإنسانية، والعمل يداً بيد مع الأمم المتحدة؛ لتخفيف معاناة الفئات المتضررة من الكوارث في كافة أنحاء العالم.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء في كلمة المملكة، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لمناقشة البند (75) تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات ‏الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة، والتي ألقاها مندوب المملكة السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.



وأوضح المعلمي أن ما يشهده العالم اليوم من كوارث طبيعية وصحية ونزاعات، يحتم على المجتمع الدولي بأن يتكاتف، وأن يوحد جهوده للعمل بشكل مشترك لمد يد العون للمتضررين من هذه الأزمات وتخفيف الأضرار المترتبة عليها.

وأشار إلى أن جائحة كورونا "كوفيد ـ 19" أوجدت تحديات مركبة ومتداخلة على الصعيد الإنساني والصحي والاقتصادي والتعليمي والاجتماعي، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي الجماعي للتصدي لهذه الجائحة، مجدداً التأكيد بأن المملكة مستمرة في الالتزام بدورها الإنساني والتنموي الكبير حول العالم، وهي من أكبر ثلاث دول مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستوى الدولي، وفقاً لمنصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة.



وأوضح أن النساء والأطفال هم أكثر الفئات المتضررة في حالات الكوارث، وهم الأشد حاجة للمساعدة الغوثية، "لذا تولي بلادي هذه الفئات أهمية قصوى وتنفذ برامج إغاثية نوعية تستهدف دعم هذه الفئات وتمكينها وتعزيز الحماية المتكاملة للنساء والأطفال المتضررين في العديد من دول العالم منها اليمن والصومال".



وأشار إلى أن المملكة تؤمن بأهمية الدور الحيوي والمركزي الذي يقوم به العاملون في المنظمات الاغاثية والإنسانية، وتؤكد على أهمية حمايتهم وضمان سلامتهم ومجابهة كافة المعيقات التي تؤثر على حياتهم وعلى كفاءة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، داعياً المجتمع الدولي إلى الاستمرار في الضغط على المليشيات والجماعات الإرهابية؛ للالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والتوقف عن ممارساتها المعيقة والمهددة للأعمال الاغاثية.

وجدد السفير المعلمي، في ختام الكلمة، التأكيد على أنه مع تغير المناخ وتأثيراته المباشرة على النظم الغذائية والأمن الغذائي، وكذلك تفعل الصراعات والظواهر المناخية المتطرفة، وزيادة الأشخاص حول العالم المهددون بعدم الحصول على ما يكفي من الطعام، تستجيب المملكة السعودية للأزمات الإنسانية حول العالم بعدة وسائل، وتضع الأمن الغذائي ضمن أهم أولويات المساعدات الإنسانية.