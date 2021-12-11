الباز للمصريين: لا تتركوا أذنكم لأعداء البلد.. ولا تسمعوا الشائعات

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن البلد تسير بخطوات جيدة في كل الاتجاهات، مشيرًا إلى أن هناك مشاكل وعقبات تُربص بالبلد، وإطلاق شائعات لإفساد ما تحققه من نجاحات، وشحن الناس ضدها.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "لما تلاقي كلام بيطلقه من تعرف أنه عدوك لماذا تصدقه وتنصت له؟، إنت عارف إن ده كداب، فلما ييجي يقول شائعة ويذيع تسريبات ليه نصدق؟، إحنا شايفين نجاحات بتحصل في البلد كل يوم ومقاومة للفساد، ولولا جائحة كورونا كنا بقينا في مكان آخر لكن ده ميخليناش نرمي وداننا للي بيشكك، خاصة إن البلد وبالتجربة إذا كان هناك فساد من أي نوع محدش هيعدي بيه".