السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز للمصريين: لا تتركوا أذنكم لأعداء البلد.. ولا تسمعوا الشائعات

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن البلد تسير بخطوات جيدة في كل الاتجاهات، مشيرًا إلى أن هناك مشاكل وعقبات تُربص بالبلد، وإطلاق شائعات لإفساد ما تحققه من نجاحات، وشحن الناس ضدها.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "لما تلاقي كلام بيطلقه من تعرف أنه عدوك لماذا تصدقه وتنصت له؟، إنت عارف إن ده كداب، فلما ييجي يقول شائعة ويذيع تسريبات ليه نصدق؟، إحنا شايفين نجاحات بتحصل في البلد كل يوم ومقاومة للفساد، ولولا جائحة كورونا كنا بقينا في مكان آخر لكن ده ميخليناش نرمي وداننا للي بيشكك،  خاصة إن البلد وبالتجربة إذا كان هناك فساد من أي نوع محدش هيعدي بيه".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

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