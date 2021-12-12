صرف 40% من مقررات ديسمبر التموينية بالمنيا

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، إنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر ديسمبر الجاري بنسبة 40% للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية.

وأضاف يوسف لـ"الدستور"، أن كافة السلع التموينية متوفرة في مخازن تجارة الجملة بالشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين تقوم بتوفيرها وتوزيعها على بدالي التموين ومشروع جمعيتي لشباب الخريجين من خلال استعاضات شهرية تصل إلى 8 استعاضات شهريا بواقع استعاضتين أسبوعيا.

وقال إنه يتم صرف السلع التموينية بقيمة مبيعات تصل إلى 140 مليون جنيه خلال مخازن تجارة الجملة لتوزيعها على بدالي التموين وتصل إلى المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية.

وأشار إلى أنه يتم شن حملات رقابية مكثفة من خلال مفتشي التموين في الإدارات التموينية ومكاتب التموين للتأكد من انتظام عمليات الصرف للسلع التموينية وفارق نقاط الخبز في تمام الساعة التاسعة صباحا والتاسعة مساءا وعدم الغلق لهذه المنافذ بدون اذن او تصريح أو إخطار من التموين لها أو بدون عذر قهري والتأكد من إعطاء المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية بونات الصرف التي تحدد عدد السلع التي قام بصرفها على المواطنين والتأكد من القيمة النقدية التي قام بدفعها للبدالي التمويني علي البطاقة التموينية.