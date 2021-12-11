تأجيل محاكمة شقيقين متهمين بقتل صاحب معرض سيارات بالدقهلية

أصدرت، اليوم السبت، محكمة الجنايات في المنصورة، قرارًا بتأجيل محاكمة شقيقين عادا من إيطاليا وعامل من مركز طلخا، لقيامهما بقتل صاحب معرض سيارات للخلاف على الحدود الفاصلة لمعرض المجنى عليه وأرض أسرة المتهمين إلى شهر فبراير المقبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني وعضوية المستشار وسام ماهر السيد أحمد والمستشار عبدالله عبد الله مطاوع، والمستشار السيد عبده منصور، وأمانة سر محمود السيد محمود والسيد مصطفى رجب.

ترجع وقائع القضية إلى 3 يوليو الماضي، عندما قام «م ٠ ح ٠ م ٠أ» 35 سنة عامل بإيطاليا، ومقيم بقرية ميت الكرماء مركز طلخا وشقيقه «ح ٠ح» 37 سنة عامل، ويعمل بإيطاليا أيضا والمتهم الثالث «ش ٠ ح ٠ أ» 36 سنة عامل ومقيم بمدينة طلخا.

حيث اتفق المتهمون الثلاثة بقتل المجنى عليه «م ٠ أ ٠ ع» 39 سنة صاحب معرض بقرية ميت الكرماء مركز طلخا عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت المتهمان الأول والثاني النية، وعقد العزم على إزهاق روح المجنى عليه لما استكان في قلوبهما، وما أغوه لهما الشيطان واتفقت واتجهت آلية ارادتهما مع إرادة المتهم الثالث بأن أعد المتهمين الأول والثاني لتنفيذ عرضهما الآثم وخطتهما الإجرامية سلاحين ابيضين مطواه، وسكين وما أن ابصرا المجنى عليه أثناء إجراء مسئولي الجمعية الزراعية بالقرية بناءا على خطاب من مركز الشرطة هرولا صوبه، مانعين إياه من الزود بنفسه والنجاة بحياته، بإلقاء الحجارة والطوب على سيارته ومنعه من الفرار بها فأحاطا به وباغتاه وشفا حركته ومقاومته وطعناه عدة طعنات متعددة متتابعة متسارعة بواسطة السلاحين الأبيضين.

وقد استمعت النيابة لأقوال المهندس الزراعي بالإدارة الزراعية بطلخا، بأنه أثناء مباشرة عمله كرئيس للمكتب الزراعي بميت الكرماء لإجراء المعاينة بناءً على خطاب من مركز الشرطة لتضرر المجنى عليه من الحدود الفاصلة بين معرض المجنى عليه وأرض أسرة المتهمين، قام المتهمان الأول والثاني بالتعدى بضرب المجنى عليه باستخدام أسلحة بيضاء، كما استمعت النيابة لشهادة «ت ٠ س» رئيس مجلس إدارة الجمعية الذى شهد بمضمون ما شهد به الأول.

كما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة فقررت النيابة إحالة المتهمين لمحاكمة الجنايات.