«دولة جديدة».. كيف تؤهل الحكومة الموظفين الشباب قبل الانتقال للعاصمة الإدارية؟

يقف الجهاز الإدارى للدولة على أعتاب مرحلة جديدة من التطوير، مع بدء الانتقال التدريجى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارًا من النصف الثانى من ديسمبر الجارى، ليباشر قرابة ٥٠ ألف موظف من الوزارات والجهات التابعة كل أعمالهم وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية، بعد خضوعهم لبرامج تدريبية مكثفة طوال الأشهر الماضية.

فبينما يستعد الآلاف للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تواصل الحكومة تنفيذ برامج تأهيل القيادات الشابة، بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية فى مجال الإدارة، وعلى رأسها جامعة «إسلسكا» الفرنسية، ضمن خطة الإصلاح الإدارى المتفق عليها فى مجلس الوزراء.

«الدستور» تلتقى فى السطور التالية عددًا من شباب الموظفين الحاصلين على منحة الماجستير من كبرى الجامعات العالمية، للتعرف على تفاصيل ما تلقوه من تدريب وتأهيل.

«التخطيط»: الانتهاء من تدريب 1000 فى جامعة «إسلسكا» الفرنسية.. و٥٠٠ آخرون «فى الطريق»

بينما يستعد قرابة ٥٠ ألف موظف للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تعكف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تدريب ١٥٠٠ موظف من الكوادر الشابة، ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين الحكومة ومدرسة الإدارة الفرنسية «إسلسكا»، بهدف تأهيل شباب الجهاز الإدارى للدولة لشغل وظائف قيادية فى المستقبل القريب، وذلك بتمويل قدره ٧٠ مليون جنيه.

وبموجب هذا البروتوكول، تخرجت بالفعل ٧ دفعات تضم أكثر من ١٠٠٠ موظف من الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بجامعة «إسلسكا» الفرنسية فى مصر، الذين يمثلون جميع الوزارات وبعض الجهات التابعة ونحو ١٥ محافظة، وتصل نسبة الإناث إلى ٥٥٪ من عددهم الإجمالى.

وقال الدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة حريصة على التعاون مع كبرى الجامعات العالمية، لتأهيل ورفع كفاءة موظفى الدولة عامة، والكوادر الشابة على وجه التحديد، بهدف تصعيدهم إلى المناصب القيادية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب والمرأة.

وأضاف «علاء» أنه لتحقيق هذه الأهداف بدأ التعاون مع جامعة «إسلسكا» منذ عام ٢٠١٥، بإبرام بروتوكول تعاون بين الحكومة المصرية والجامعة لتدريب ١٥٠٠ من العاملين فى الجهاز الإدارى، بهدف تأهيلهم لقيادة الجهاز الإدارى للدولة، ومنحهم شهادة أساسيات الإدارة ودبلوم إدارة الأعمال الحكومية وماجستير إدارة الأعمال.

وكشف عن عدد من المعايير الواجب توافرها فى المرشحين من قبل الجهات الحكومية، من بينها أن يتراوح عمر المرشح بين ٢٨ و٤٥ سنة، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، وأن يكون معينًا فى الجهاز الإدارى للدولة فترة لا تقل عن ٥ سنوات، وأن يكون من غير الحاصلين على ماجستير إدارة أعمال أو إدارة عامة، ولم يسبق له حضور هذه المنحة من قبل أو حضور أى من مراحلها، وأن يجتاز اختبارات التأهيل والمقابلة الشخصية مع لجنة الاختبار.

وأشار إلى تخريج أكثر من ١٠٠٠ موظف حكومى، منذ توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتى التعليم العالى والتخطيط وجامعة «إسلسكا» الفرنسية فى عام ٢٠١٥، مضيفًا: «جارٍ تدريب من ٤٥٠ إلى ٥٠٠ موظف آخرين على ٤ دفعات».

وواصل: «نأمل أن يستمر التعاون بعد ذلك بأوجه مختلفة، سواء بمد منحة الماجستير، أو بدء برامج جديدة منها برامج للتعليم التنفيذى»، لافتًا إلى أنه «يتم التدريب على إدارة المشروعات والمالية العامة، وتمويل المشروعات، وكيفية التحول من فكرة مبدئية إلى مشروع».

وقال مسئول «التخطيط» إن برامج التعاون مع الجامعات العالمية تأتى فى إطار نظرة شاملة للدولة لعملية التدريب والوظيفة العامة وطبيعة المهام المطلوبة من الموظف الحكومى، بعيدًا عن النظرة التقليدية التى تتعامل مع الموظف وفق قوالب نمطية روتينية يظل بموجبها داخل دائرة مفرغة من الأعمال الروتينية المتكررة يوميًا، منذ بداية تعيينه وحتى الإحالة للتقاعد، دون أى تدريب أو تلقى خبرات ومهارات جديدة.

وشدد على أن ذلك يضمن تشجيع الشباب على تولى المناصب القيادية والمشاركة فى الشأن العام وصنع مستقبل أفضل لبلادهم، وهو ما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال والخدمات العامة فى مصر، وتخريج قاطرة جديدة من الموظفين قادرة على إحداث نقلة نوعية فى الجهاز الإدارى للدولة، يقع فى قلبها الانتقال إلى العاصمة الإدارية، الذى لا يهدف فقط للانتقال من مكان إلى آخر، وإنما إحداث نقلة نوعية فى عمل الجهاز، وطريقة تفكير الموظف باعتباره أساس عملية الإصلاح الإدارى.

أمينة عرفة: خضت رحلة دراسة.. وأسعى لنقل الخبرات لزملائى

قالت أمينة سعيد عرفة، موظفة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنها خضعت لسلسلة من التقييمات والاختبارات قبل اختيارها ضمن الموظفين المقرر نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت أنها خاضت مرحلة أخرى من التدريب وإصقال المهارات من خلال منحة مجانيه أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع إحدى الجامعات الدولية العريقة، موضحة أنها حصلت على منحة جامعة «إسلسكا»، وهى أول منحة مجانية بالكامل تحصل عليها من جامعة عالمية منذ التحاقها بالعمل الحكومى فى عام ٢٠١٢.

ولفتت إلى أن رؤساءها بوزارة الاتصالات هم من رشحوها للحصول على المنحة ضمن مجموعة أخرى من الكوادر الشابة، ممن تنطبق عليهم الشروط الأساسية، وبعدها خضعت لمراحل متعددة من اختبارات التأهيل والمقابلة الشخصية، مضيفة: «فى النهاية وقع الاختيار على عدد محدود كنت محظوظة باختيارى من بينهم».

وأشارت إلى أن الدراسة فى المنحة استغرقت عامين، تلقت خلاها العديد من المقررات التدريبية تتعلق بإدارة الأعمال والمشروعات والعلاقات العامة والموارد البشرية، وغيرها من المهارات التى أحدثت فارقًا كبيرًا فى أداء المهام الوظيفية وتنظيم وإدارة الوقت، لافتة إلى أنها تستعد حاليًا لنقل المهارات والخبرات المكتسبة طوال فترة المنحة لزملائها لتكون إضافة لمجموعة الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.

محمد عفيفى: التحقت بمشروع الربط الرقمى بين الأقسام والنيابات

أشرف محمد نبيل عفيفى، موظف بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التحق منذ بداية تعيينه فى الجهاز الإدارى للدولة بمشروع إنفاذ القانون المختص بربط أقسام الشرطة بالنيابات، وهو أحد أهم مشروعات التحول الرقمى التى تنفذها الدولة خلال المرحلة الحالية. وقال «عفيفى» إن الأمر كان يتطلب من القائمين على تنفيذ المشروع مواكبة التطورات المتلاحقة والسريعة فى علوم الإدارة والتحول الرقمى عالميًا، ونقل تلك الخبرات إلى الواقع المصرى. وأضاف أن الاشتراك فى المنح والتدريب ظل أحد أهم أولوياته منذ الالتحاق بالوظيفة العامة، للاستفادة مما تقدمه الدولة من منح وبرامج تدريبية لتأهيل الكوادر الشابة، ومن هنا جاء قرار الاشتراك فى منحة «إسلسكا» الذى لم يكن من قبيل الصدفة أو تزكية من جهة عمله، إنما نتاج بحث مستمر، وبعد اجتياز سلسلة من الاختبارات حقق حلمه بالالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة الدولية. وواصل: «خلال أول سنة بدأت مرحلة جديدة من التصفيات بين المتدربين البالغ عددهم ١٥٠ متدربًا، وبعد ٤ أشهر تقلص العدد إلى ٩٠ متدربًا ثم ٣٠ متدربًا استكملوا التدريب فى منحة مجانية».

وأكد أن الشهادة تفيد الموظف ليس على صعيد وظيفته فحسب، وإنما فى كل جوانب الحياة، خاصة فى التعامل مع زملاء العمل ومتلقى الخدمات من المواطنين، وكذلك فى إدراك الأبعاد المختلفة لسياسات الدولة ومشروعاتها وتشابكها مع بعضها على مستوى جميع الأجهزة والمؤسسات.

داليا نوار: اهتمام بتصعيد القيادات النسائية

أكدت داليا محمد نوار، موظفة بهيئة تنشيط السياحة التابعة لوزارة السياحة والآثار، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدولة بالجهاز الإدارى عبر تأهيل ورفع كفاءة الكوارد البشرية، خاصة الشباب والمرأة، بما يخدم توجهات تصعيد الكوادر النسائية والشابة إلى المناصب القيادية.

وقال إن الجيل الحالى من الموظفين الشباب يحظى بفرص تدريبية غير مسبوقة لم تتمتع بها الأجيال السابقة، فى إطار خطة الإصلاح الإدارى للدولة لتحسين القدرات المهارية للموظفين وتهيئتهم لتقلد المناصب القيادية فى الدولة. ونوهت بأن الاشتراك فى المنح والبرامج التدريبية يتم وفق معايير تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص، بداية من الإعلان عنها وإتاحتها لجميع الوزارات والهيئات والمحافظات مجانًا دون تمييز لجهة دون أخرى، والقضاء على المركزية فى توفير فرص التدريب، مرورًا بإجراء اختبارات إلكترونية للاختيار بين المرشحين، والتصفية بينهم خلال مراحل التدريب المختلفة، وصولًا إلى تخريج دفعات متتالية من الموظفين الحاصلين على درجات علمية وشهادات معتمدة من كبرى الكيانات الدولية المتخصصة.

وأشارت إلى أن الاشتراك فى منحة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية جمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملى، إلى جانب الاحتكاك المباشر مع موظفين من مختلف الوزارات والمحافظات، على نحو يضيف المزيد من الخبرات وتنمية المهارات، كما أسهم فى الإلمام بما وراء التغيرات الاقتصادية والسياسية عالميًا وإقليميًا ومحليًا بما يساعد على إعداد جيل من الموظفين قادر على مواكبة تطورات بيئة العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة وانطلاق الجمهورية الجديدة.

مجدى خضر: منظومة لاختيار الملتحقين بكل شفافية

ذكر مجدى خضر، موظف فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه يشارك للمرة الأولى فى منحة حكومية لتأهيل وتدريب الموظفين، مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال «خضر»: «تم ترشيحى قبل أشهر للالتحاق بمنحة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية، الذى تنفذه وزارة التخطيط بالتعاون مع جامعة إسلسكا الفرنسية، بهدف رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وتأهيل العنصر البشرى بطريقة تواكب التطورات العالمية، بما يُمكِّن مؤسسات الدولة، ومنها الهيئة العامة للاستثمار، من منافسة الدول الأخرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووضع مصر على الخريطة العالمية».

ورأى أن الجهاز الإدارى للدولة ظل يعانى، طوال العقود الماضية، من ترهل وغياب التأهيل والتدريب لما يقرب من ٦ ملايين موظف، معتبرًا أن المنح والبرامج التدريبية الأخيرة أظهرت قوة العنصر البشرى، ووجود كوادر على درجة عالية من الكفاءة والتميز تنافس القطاع الخاص، ما يعكس أن المشكلة الحقيقية كانت فى توفير التدريب واستغلال الموظفين بشكل جيد.

وشدد على أن البرامج التدريبية تساعد الموظف على الإلمام بالقواعد العامة المتعلقة بنظم الإدارة، وإعداد المشروعات، والنظم المالية، والموارد البشرية، بطريقة تتيح التطبيق العملى، كلٌ فى وظيفته.

وأشار إلى أن اختيار الملتحقين ببرامج التدريب يتم من خلال منظومة تتسم بالشفافية والنزاهة، عن طريق مراحل متعددة من الاختبارات، بداية من التحقق من استيفاء شروط الالتحاق إلكترونيًا، ثم اختبارات للسمات واللغة، وأخيرًا المقابلة الشخصية.

واختتم بالقول: «التدريب ليس نهاية المطاف، وإنما بمثابة خطوة ضرورية تضع الموظف على أول الطريق للانطلاق نحو المستقبل، وتعزيز مهاراته بشكل أكبر، والعمل بطريقة سهلة ومتطورة ومواكبة للمنافسين فى الخارج، خاصة أن جميع التدريبيات تساعد الموظف على البدء من حيث انتهى الآخرون، وتؤهله للعمل بنظم حديثة ومتطورة مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة».

محمود ياسين: درست إدارة الأعمال.. وتخرجت فى الأكاديمية الوطنية

لم تقتصر المنحة التدريبية على الوزارات والجهات المركزية فقط، بل امتدت أيضًا إلى جميع المحافظات، واستفاد منها كثيرون، مثل محمود محمد ياسين، الموظف بديوان عام محافظة المنيا، مدير عام مصنع تعبئة البوتاجاز بالمحافظة، الذى بادر بالاشتراك بمجرد أن قرأ إعلان وزارة التخطيط عن فتح باب التقديم للحصول على برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بجامعة إسلسكا.

وقال «محمود»: «منذ تعيينى فى عام ٢٠٠٢ بديوان عام المحافظة، لم أحصل على أى فرصة تدريبية بنفس هذه الجودة والكفاءة والشمول»، مشيرًا إلى تزايد اهتمام الدولة مؤخرًا بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بالجهاز الإدارى، بالشراكة مع جهات دولية متخصصة، ما ساعده على الحصول على فرصتين تدريبيتين متميزتين، هما برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بجامعة إسلسكا، وخريجو البرنامج الرئاسى للقيادات التنفيذية بالأكاديمية الوطنية للتدريب الدفعة الثالثة.

وأضاف: «منحة جامعة إسلسكا كانت فرصة غير مسبوقة، نظرًا لكونها تتم بالشراكة مع جامعة عريقة متخصصة فى مجال إدارة الأعمال، وهو ما دفعنى للإصرار على الالتحاق بتلك المنحة، وتقدمت بأوراقى عبر الموقع الإلكترونى المتخصص، واجتزت جميع الاختبارات اللازمة بنجاح، وصولًا إلى صفوف طلاب برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية».

وتابع: «كنت أسافر يومىّ الخميس والجمعة من كل أسبوع من المنيا إلى القاهرة، طوال مدة الدراسة التى استمرت لعام ونصف العام، إلى جانب عملى العادى فى ديوان المحافظة من يوم السبت حتى الأربعاء»، مؤكدًا: «الطموح كان الدافع لمواصلة بذل الجهد».

وأشار إلى أن تأهيل وتدريب الموظفين لم يعد رفاهية، أو مجرد إجراء روتينى، وإنما ضرورة لمواكبة التغيرات السريعة التى تحدث ببيئة الأعمال على مستوى العالم، والتى تتطلب إعداد كوادر بشرية لتكون على إطلاع بالنظم الحديثة وقادرة على تطبيقها فى القطاع الحكومى.