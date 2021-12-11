هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

فى حادثة ابن رجل الأعمال الذى صدم سيارة بها أربعة شباب.. أقول إنه لا تفاصيل لدىَّ سوى ما قرأت، ولكن أنا أدين هذا الرجل ليس لأننى ضده ولا ضد رجال الأعمال ولكن لأننى أريد له أن يكون رجل أعمال جيدًا.. الأخبار تقول إن ابنه الشاب الصغير يركب سيارة بخمسة ملايين جنيه!! هذه فلوسه وهو حر فيها.. لكن الشاب ده إيه اللى هيبسطه بعد كده؟ هيكافح ليه؟ هيشتغل ليه؟ هيتعلم ليه؟ ممكن يكون شاب ممتاز.. لكن ما يحدث عادة فى هذه الحالات أن يبحث الشاب عن سعادة خارقة للمألوف لأن الأشياء العادية كلها متاحة وبوفرة.. فيجد من يقدم له جرعة مخدر مثلًا.. باعتبار أنه يسبب حالة سعادة غير مألوفة.. أنا أقارن رجل الأعمال هذا الذى أتمنى له الخروج من هذا الكرب برجل مثل محمود العربى.. هل الحاج محمود يشترى لابنه سيارة بخمسة ملايين؟.. طبعًا لا ولا بمليون واحد حتى.. هو يوظف أبناءه وأبناء إخوته بمرتب فى شركاته ومن يثبت نجاحًا ويتفوق يشترى لنفسه من مكسبه.. هو يعلمهم جيدًا وهذه ثروة لا تقدر بثمن.. ثم تعال لهذا الابن الذى نسأل الله له السلامة.. أين يدرس؟ هل يدرس فى هارفارد؟ هل فى ستانفورد.. هل فى أى جامعة تؤهله لأن يتطور ويستنير ويعود ليضيف لمشاريع أبيه وينميها؟ أنا حقيقة لا أعرف.. لكنك غالبًا ستجده وغيره يدرسون فى أى جامعة خاصة مصرية بهدف الحصول على أى شهادة والسلام.. فالخير كتير والأموال لن تنفد وساعة الحظ متتعوضش.. لذلك عندما يرحل الآباء نسمع كثيرًا عن أبناء يضيّعون ميراثهم ومشاريع تضمحل وتتراجع.. وهذا ليس أبدًا فى مصلحة البلد.. فكما نحلم بإعادة تأهيل الفقراء كى يساهموا فى نهضة هذا البلد فإن علينا إعادة تأهيل الميسورين وأصحاب الأعمال كى تنمو أعمالهم أكثر وكى يديروا أحوالهم أفضل لأن فى هذا خيرًا أكيدًا للبلد، ما داموا يدفعون ضرائبهم، ويؤدون واجب المسئولية الاجتماعية لشركاتهم تجاه المجتمع، ويؤدون زكوات أموالهم أو عشورهم، فلا أحد ضدهم.. وسيقل عدد من يكرههم أو يحقد عليهم.. عندما يشيع عنهم أنهم يؤدون حقوق المجتمع عليهم.. إننى أدعو الأثرياء والموسرين لدينا أن يتعلموا من الأثرياء فى الغرب وأن يتعلموا من النماذج الرأسمالية الناجحة مثل بيل جيتس صاحب مايكروسوفت الرجل الذى يحتل موقعًا ثابتًا فى قائمة أغنى أغنياء العالم، إن هذا الرجل يرتدى ساعة قيمتها عشرة دولارات وهو يستطيع أن يرتدى واحدة بعشرة ملايين دولار.. وهو يتبرع بمعظم ثروته للمشاريع الخيرية فى العالم التى يوازيها لدينا مشروع «حياة كريمة»، ومن العبث أن نتخيل أنه يشترى لابنته سيارة بخمسة ملايين دولار ولا حتى بنصف هذا الرقم. وإن كان الأكيد أنه يهتم بإلحاقها بأغلى جامعات العالم ويستثمر فى تعليمها وكأنه يستثمر فى أهم مشروعاته.. لكن بعض رجال الأعمال لدينا لا يفهم ما هى الرأسمالية الحقة بقدر ما يفهم كيف يكسب النقود.. الرأسمالية هى أن يدخر صاحب المشروع معظم أرباحه ليتوسع فى مشروعه فيجنى أرباحًا أكثر ويشغل عمالة أكثر ويدفع ضرائب أكثر وهكذا دواليك.. وهى أيضًا أن يستثمر فى أبنائه وينقل لهم خبرته فى الإدارة فيضمن استمرار المشروع ونجاحه ومن ثم يضمن المجتمع الفوائد التى ترتبط بنجاح المشروع.. وما ينطبق على بعض رجال الأعمال لدينا من عدم رشد فى إدارة مواردهم والنعم التى أنعم بها الله عليهم ينطبق أيضًا على معظم فنانينا إن لم يكن كل فنانينا، حيث يشغلنا بعض الفنانين والفنانات بأخبار شخصية، وزيجات وطلاقات، وصور يحرصون على أن تبدو فيها مظاهرهم شاذة وغريبة كى تلحق بسباق التريند وجنونه، وينقل لنا بعضهم صورًا فى طائرة خاصة، أو فى مطعم ما، وتظهر بعضهن لتبتز مشاعر الجمهور بقصص عن خيانة تعرضت لها، أو قسوة عاملها بها الزوج أو الطليق، لكن واحدة منهن لم تشفق على الجمهور وتقلد «أنجلينا جولى» مثلًا.. حيث تتبرع هذه النجمة العالمية بالملايين سنويًا لفقراء العالم، وتتبنى سبعة أطفال من المناطق المنكوبة فى العالم لتكون قدوة ورمزًا لغيرها.. لكننا هنا لم نسمع عن نجمة أحيت حفلًا لحساب مشروع «حياة كريمة» ولا نجمة تبرعت بمبلغ بسيط من دخلها لهذا المشروع أو ذاك، وما ينطبق على الفنانات ينطبق على الفنانين بالطبع ولكن الشىء بالشىء يذكر.. إن هؤلاء لا يدركون أن مكانة كوكب الشرق لدى المصريين، لم تستمدها فقط من عظمة صوتها وتفرد أغانيها، لكنها استمدتها أيضًا من دورها الوطنى وتصديها لقضايا مجتمعها، لم ينس المصريون أبدًا أن هذه السيدة العظيمة خصصت كل حفلاتها للمجهود الحربى بعد نكسة يونيو وطافت العالم تحمل قضية وطنها وترسل إيرادات الحفلات لشراء السلاح.. بينما تغرق مطرباتنا فى أخبار الطلاق والزواج والهجر والخيانة.. وهى قضايا إنسانية بكل تأكيد، لكن مكانها جلسات الأصدقاء والدردشة مع الطبيب النفسى.. وهى هموم صغيرة لا تصنع فنًا كبيرًا ولا دورًا لفنان ولا مكانة لفنانة.. من يرد أن يحترمه الناس يجب أن يعطى للناس الذين صنعوا مجده واسمه وملياراته وإلا فسيبقى صغيرًا ذا هموم صغيرة مهما زاد حجم اسمه وتراكمت المليارات فى رصيده.