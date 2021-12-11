السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تمكين القادرين باختلاف ودمج أبناء دور الرعاية.. أبرز أنشطة «التضامن» اليوم

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، السبت، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

وزيرة التضامن: تمكين القادرين باختلاف جزء لا يتجزأ من الأولويات الوطنية

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية رعاية ذوى الاحتياجات البصرية، والتي تم تنظيمها بمناسبة اليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بحضور الدكتورة سوسن المسيري رئيس مجلس أمناء مؤسسة بصيرة والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية وهشام سليمان مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لشؤون قطاع الإنتاج الفني والسيدة دعاء مبروك المدير التنفيذي  لمؤسسة بصيرة، وعدد من الجمعيات الأهلية والشخصيات العامة والمهتمين بقضايا الأشخاص القادرون باختلاف.

https://www.dostor.org/3652761


القباج: ميكنة خدمات الرعاية الاجتماعية وتطوير قواعد بيانات «قادرين باختلاف»

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة، الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في سبيل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أوضحت أنها المعنية برئاسة اللجنة العليا التنسيقية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تختص بتنفيذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018.
https://www.dostor.org/3652771

 

«التضامن»: العمل على الدمج المجتمعي لأبناء مصر داخل دور الرعاية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على تنفيذ مبادرة التربية الإيجابية والدمج المجتمعي لأبناء مصر داخل دور الرعاية الاجتماعية، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واستمرارًا للجهود المبذولة فى ذلك.

https://www.dostor.org/3652805

 

وزيرة التضامن تشهد تكريم المتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة.. غدًا

تعقد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، غدًا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لتكريم المتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة ومنها الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة واسطبل عنتر
https://www.dostor.org/3652880


التضامن: بدء صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» الأربعاء

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي الانتهاء من استعدادات صرف مساعدات تكافل وكرامة، الأربعاء القادم 15 ديسمبر الجاري، حيث تم تشكيل غرفة عمليات الصرف من ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية لأكثر من 3.8 مليون مستفيد

https://www.dostor.org/3652968
 

ذوي الإعاقة وزيرة التضامن تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الجمعيات الأهلية

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وائل لطفي

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