إنجلترا تسجل 633 إصابة بأوميكرون وبنجلاديش حالتان واليابان واحدة

أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، اليوم السبت، عن تسجيل 633 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالمتحور في المملكة المتحدة إلى 1898 حالة.

فيما رصدت وزارة الصحة البنجالية أول حالتين إصابة بمتغير فيروس كورونا "أوميكرون" في فريق بنجلاديش للكريكيت للسيدات.

وقالت وزير الصحة زاهد مالك - وفقا لصحيفة ذا دايلي ستار البنجالية، اليوم السبت- الإصابة ضمن فريق الكريكيت الذي عاد إلى البلاد من زيمبابوي مؤخرًا، والإثنين في حجر صحي في أحد فنادق المدينة.

وجمع معهد علم الأوبئة والسيطرة على الأمراض البنجالي مسحات أنف من اللاعبتين في 6 ديسمبر الجاري، ثم أكمل مختبر التسلسل الجيني هذه العينات وحددها على أنها متغيرات أوميكرون.

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية عن أنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالمتحور إلى 13 حالة.

وأوضحت الصحة اليابانية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) ،اليوم السبت- أن الحالة لرجل في الأربعينات من عمره من محافظة "جيفو" الواقعة وسط اليابان، مشيرة إلى أنه عاد إلى البلاد يوم 4 ديسمبر الجاري من سريلانكا، مضيفة أن الرجل تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل، إلا أنه تم نقله إلى المستشفى عقب شعوره بالتعب والحمى.