الطفلة بسملة توجه رسالة للرئيس السيسى بعد تحقيق حلمها بركوب الطائرة

وجهت الطفلة بسملة محمد، إحدى المشاركات في احتفالية «قادرون باختلاف»، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توجيهه بركوبها الطائرة، قائلة: «شكرًا ليك يا سيادة الرئيس أنك حققت لي حلمي ونفسي أطلع معاك كل سنة في احتفالية قادرون باختلاف.. بحبك أوي».

أعربت الطفلة بسملة محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، عن سعادتها بتحقيق حلمها بركوب الطائرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: «أنا صاحبة الطيارة».

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