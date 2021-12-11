تحسن صحة المفاصل.. تعرف على فوائد مرق الدجاج

مرق الدجاج هو عنصر أساسي في المطبخ، ويساعد على إبقائك دافئًا في الليالي الباردة وهو علاج للعديد من الأمراض، ويعتبر طعامًا مفيدا بفضل الحرارة المهدئة والرائحة العطرية الغنية والنكهة الخاصة به، كما أن خفة مرق الدجاج يجعلها خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يتعافون من المرض ويعانون من فقدان الشهية، وحتى عندما تشعر بصحة جيدة، فإن مرق الدجاج يعد خيارًا رائعًا لوجبة صحية منخفضة السعرات الحرارية.

ويمكن الاستمتاع بمرق الدجاج بمفرده أو كجزء من مجموعة متنوعة من الوصفات، من حساء الدجاج المعكرونة إلى طاجن الدجاج بالكريمة، وفقا لموقع webmd.

القيمة الغذائية التي يحتوي عليها مرق الدجاج

مرق الدجاج غني بالأحماض الدهنية الأساسية والبروتين، وكلاهما يساعد جسمك على بناء وإصلاح خلايا العضلات والعظام والجلد والدم السليمة، كما أن مرق الدجاج هو أيضًا مصدر غني بالمعادن مثل الحديد، ويحتوي مرق الدجاج أيضًا على عنصر السيلينيوم، الذي يساعد في منع وإدارة أمراض القلب والأوعية الدموية ومضاعفاتها مثل السكتات الدماغية وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وتحتوي واحدة من مرق الدجاج على ما يلي:

فيتامين ب 12

فيتامين سي

مضادات الأكسدة

فيتامين أ

فيتامين د

فيتامين هـ

فيتامين ك

12 سعرة حرارية

1 جرام من البروتين



860 مليجرام من الصوديوم



الفوائد الصحية لمرق الدجاج

يحمي المفاصل



مرق الدجاج هو مصدر للجيلاتين الذي قد يتفتت إلى كولاجين في الجسم، هذا مهم بشكل خاص في المفاصل، حيث أنه يميل الغضروف في المفاصل إلى التآكل أو الانكماش من خلال الاستخدام المستمر، هذا يمكن أن يضيف المزيد من الضغط على المفاصل، والتي قد تتضرر نتيجة الضغط الإضافي.

وبالتالي يكون تناول مرق الدجاج طريقة جيدة لإضافة الجيلاتين إلى النظام الغذائي، مما قد يساعد في حماية هذه المفاصل.

يساعد في محاربة هشاشة العظام



تساعد المركبات الموجودة في مرق الدجاج في الحفاظ على المفاصل، وقد تساعد أيضًا الأشخاص الذين يعانون بالفعل من هشاشة العظام.

قد يساعد في تقليل وشفاء التهاب الأمعاء



قد تكون بعض الأحماض الأمينية الموجودة في مرق الدجاج مفيدة أيضًا في عملية الهضم.

وطبقا لدراسة أجريت عام 2017 تساعد مكملات الجلوتامين على التئام الحاجز المعوي، وقد يساعد ذلك في حالات مثل الأمعاء المتسرب

كما تساعد الأحماض الأمينية في مرق الدجاج أيضًا على تحسين النوم لدى بعض الأشخاص.، حيث يشعر الأشخاص الذين يتناولون الجلايسين قبل النوم أنهم ينامون بشكل أفضل وأنهم يعانون من إجهاد أقل خلال اليوم التالي.

يدعم فقدان الوزن



يدعم مرق الدجاج أيضًا إنقاص الوزن، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين، مما يساعد الجسم على الشعور بالشبع لفترة أطول ويدعم تقييد السعرات الحرارية.