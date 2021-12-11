السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن بوست: متغير أوميكرون سيصبح قريبًا سلالة سائدة فى أوروبا

أوميكرون
أوميكرون

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، الضوء على قول مسئولين وعلماء أوروبيين إن متغير فيروس كورونا "أوميكرون" سيصبح قريبًا السلالة المهيمنة في أوروبا.
وذكرت، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أن الدنمارك واسكتلندا وبريطانيا العظمى لاحظت الانتشار السريع لمتغير أوميكرون، حيث قال مسئولون في هذه الدول إن السلالة قد تكون مهيمنة بحلول الأسبوع المقبل.
ونقلت الصحيفة عن نيكولا ستورجيون، الوزير الأول لاسكتلندا: "نتوقع أن يتجاوز ذلك المتغير سلالة الدلتا في غضون أيام، وليس أسابيع"، بينما قالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إن "أوميكرون" ستهيمن بحلول منتصف ديسمبر الجاري، كما تتوقع الدنمارك أن تكون السلالة الرئيسية بحلول "نهاية الأسبوع المقبل".

وأضافت أنه من المتوقع أن يكون انتشار أوميكرون في تلك البلدان بمثابة نظرة ثاقبة لما يحدث في بقية أوروبا، وما سيحدث في المستقبل في الولايات المتحدة، حيث لاحظ مسئولو الصحة في الولايات المتحدة أن جميع حالات أوميكرون المسجلة حاليًا في البلاد تبدو خفيفة مع تعافي الجميع من السلالة.
وقال كبير خبراء الأمراض المعدية سابقًا أنتوني فوسي، إن أوميكرون تبدو أقل حدة من متغيرات فيروس كورونا الأخرى، مضيفًا: "من السابق لأوانه أن نكون قادرين على تحديد مدى خطورة المرض بدقة".

وأفاد بقوله: "في الواقع، قد يكون، المتغير أقل خطورة كما يتضح من نسبة العلاج في المستشفى لكل عدد من الحالات الجديدة".

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