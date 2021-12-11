السبت 11 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين ترصد متحورًا مختلفًا لمسافر وافد من جنوب إفريقيا

كورونا في جنوب أفريقيا
كورونا في جنوب أفريقيا

قالت وزارة الصحة الفلبينية إنها رصدت متحورًا من (كوفيد-19) مختلفًا، في مسافر وافد من جنوب إفريقيا وسط حالة تأهب بشأن المتحور "أوميكرون" سريع الانتشار.


وأوضحت الوزارة أن المسافر وصل إلى البلاد في الـ16 من شهر نوفمبر الماضي، وأجرى اختبارات طبية في الـ21 من الشهر ذاته، ولا يزال وضعه الحالي "قيد التحقق".


وأكدت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روزاريو فيرجير- في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم السبت- أن المتحور غير مثير للقلق ولا للاهتمام، وكان قد ظهر في نتائج الرصد الحيوي الصادرة لمركز "الجينوم" الفلبيني للأبحاث أول أمس.


غير أن المسئولة لم تشر ما إذا كان المريض يعاني من أي أعراض للفيروس من عدمه، كما حثت العامة بالالتزام باستمرار بالحد الأدنى على الأقل من معايير الصحة العامة لضمان الوقاية من انتشار (كوفيد-19)، وكذلك الحصول على التطعيم المضاد للمرض لاكتساب حماية إضافية ضد حالات الإصابة الشديدة والحرجة بـ"كورونا".

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