السبت 11 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يوجه المحافظين بحصر مواقف السرفيس لتطويرها

مدبولي
مدبولي

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد حصر شامل لكل مواقف سيارات السرفيس بالمحافظات، مع وضع خطة واضحة مقترحة لتطويرها.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع،  ضرورة إزالة التعديات على أملاك وزارة الموارد المائية والري، مشيرًا إلى أن الدولة لن تسمح بأي تعديات أو مخالفات مرة أخرى.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور كل من الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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