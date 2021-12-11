السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء باكستان يدعو أمريكا لبذل جهود مشتركة لتحقيق السلام في أفغانستان

عمران خان
عمران خان

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الولايات المتحدة إلى بذل الجهود المشتركة، لتحقيق الأهداف المشتركة لجلب السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في أفغانستان.
وأكد خان خلال لقائه مع وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يضم أربعة أعضاء يزورون باكستان حاليًا، على ضرورة دعم الشعب الأفغاني من خلال اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع حدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي، مسلطًا الضوء على أهمية توثيق التعاون لمواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة بما فيها الإرهاب.
وأشار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى أن باكستان تقدر علاقتها طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، وتلتزم بتوسيعها في جميع المجالات بما فيها التجارة والاقتصاد، معربًا عن أمله في أن تساعد زيارة الوفد الأمريكي في تعزيز التفاهم المتبادل وإقامة اتصالات أوثق بين البلدين، مجددًا بأن الشراكة القوية بين البلدين تعود بالفائدة على الطرفين وهي ضرورية لسلام المنطقة وأمنها وازدهارها.
 

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