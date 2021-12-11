السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نواكشوط تحتضن اجتماعات لجنة الحريات لاتحاد الصحفيين العرب

نواكشوط
نواكشوط

تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط في العشرين ديسمبر الجاري اجتماعات "لجنة الحريات لاتحاد الصحفيين العرب".
 

وقال موسى ولد بهلي رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين في نواكشوط، اليوم السبت، إن هذه الاجتماعات ينظمها اتحاد الصحفيين العرب لمدة أسبوع في العاصمة الموريتانية بمشاركة عدد من وفود الاتحادات الصحفية بالدول العربية، ويحضرها رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين يونس مجاهد، ستسلط خلالها لجنة الحريات الصحفية في اتحاد الصحفيين العرب الضوء على المسئولية المهنية والأخلاقية والعمل الرشيد في الحقل الصحفي لتعزيز وترسيخ دعائم الديمقراطية بالبلاد العربية.


وأضاف أن رابطة الصحفيين الموريتانيين أكملت استعداداتها وباتت في أتم الجاهزية لاستقبال الأشقاء، مؤكدًا أهمية لجنة الحريات التي تعتبر عصب العمل بالاتحاد العام للصحفيين العرب، وتعمل دائمًا من أجل التعاون مع الحكومات العربية لإزالة النصوص السالبة للحرية من قوانين كل دولة على حدة من أجل خلق صحافة حرية تنير الحق.
 

وأضاف أن اتحاد الصحفيين العرب يعمل من أجل تطوير وتعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين والإعلاميين في البلاد العربية، من أجل تأدية مهامهم وسط الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية لحماية الصحفيين والإعلاميين أثناء تأدية مهامهم.
 

وأضاف أن اجتماعات نواكشوط الأسبوع القادم ستشهد إطلاق تقرير عن حرية الصحافة في البلدان العربية، وهو التقرير الذي يستأنس به الاتحاد الدولي للصحفيين في تقريره السنوي عن الحريات الصحافية في العالم.
 

كما يتم خلال لقاء نواكشوط تنظيم دورات تدريبية لصالح صحفيين شبان من عدة دول عربية، وتقديم محاضرة عن الحريات الصحفية في البلدان العربية يقدمها رئيس لجنة الحريات في الاتحاد العام لاتحاد الصحفيين العرب عبدالوهاب ازغيلات في مباني جامعة نواكشوط.
 

وأكد موسى ولد بهلي أن الحرية الصحفية في موريتانيا مصانة وشهدت تطورًا كبيرًا من خلال النضج الذي أصبح يتمتع بها الصحفيون الموريتانيين، وأثنى على الدعم الذي تقدمه الحكومة الموريتانية للصحفيين، مؤكدًا أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قدم كامل الدعم للصحفيين الموريتانيين.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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