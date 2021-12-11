السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تستحوذ على 90% من الاستثمارات الروسية بالمنطقة

ثاني بن أحمد الزيودي
ثاني بن أحمد الزيودي

أعلن وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، عن وجود اهتمام إماراتي وروسي بتبادل الاستثمارات، مشيرًا إلى أن نحو 90 بالمئة من الاستثمارات الروسية بالمنطقة موجودة في الإمارات.


وقال الزيودي، في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم السبت، في إطار مشاركته بمؤتمر الصادرات الروسية: "هناك اهتمام كبير من دولة الإمارات بالاستثمار في روسيا، وكذلك اهتمام كبير من الجانب الروسي بالاستثمار في الإمارات".
 

وأضاف أن 90 في المئة من الاستثمارات الروسية موجودة في دولة الإمارات، و80 في المئة من استثمارات الوطن العربي في روسيا من دولة الإمارات"، مشيرًا إلى أن هذا يبين مدى قوة العلاقة بين الدولتين.


وتابع: "إذا تحدثنا عن عدد الشركات الروسية الموجودة في الإمارات، فقد وصل العدد إلى 4 آلاف شركة تقريبًا"، موضحًا أن بلاده تستثمر أيضًا في عدة قطاعات لدى الجانب الروسي، منها قطاع البتروكيماويات والنفط والغاز وصناعات السيارات والموانئ.


وأكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية أن الإمارات العربية المتحدة وروسيا مهتمتان بتعزيز ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الخمس القادمة إلى 20 مليار دولار أمريكي.

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