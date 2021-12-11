مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار الغزيرة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور كل من الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية المسبقة التي تتخذها الدولة للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين من أخطار الأمطار والفيضانات والسيول، فالأمر يستلزم من المحافظات ضرورة استمرار رفع درجات الاستعداد القصوى تحسبا للتقلبات الجوية وموسم الأمطار الغزيرة، مع اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتفعيل عمل غرف الأزمات، إلى جانب التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات المعنية الأخرى، والتأكد بصفة دائمة من تطهير مخرات السيول، وكذا مصارف الأمطار، والاطمئنان لتوافر المعدات اللازمة للتعامل مع تراكم الأمطار.



وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تكثيف الجولات التفقدية؛ للتأكد من توافر الخدمات المختلفة بالمحافظات، وكذا توافر السلع الغذائية، والاطمئنان لجاهزية حالة المستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها.

وفي سياق آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة بذل أقصى الجهود والتنسيق مع القيادات الشعبية؛ لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدا في هذا الصدد أن الدولة وفرت ملايين الجرعات الخاصة باللقاحات، وهو ما يستلزم إيلاء اهتمام كبير من جانب المحافظات التي لا تتمتع بمعدلات ترقى للمستوى المأمول في تلقي التطعيمات.

كما كلف رئيس الوزراء بإعداد حصر شامل لكل مواقف سيارات "السرفيس" بالمحافظات، مع وضع خطة واضحة مقترحة لتطويرها.

وأكد رئيس الوزراء أيضًا، خلال الاجتماع، ضرورة إزالة التعديات على أملاك وزارة الموارد المائية والري، مشيرًا إلى أن الدولة لن تسمح بأي تعديات أو مخالفات مرة أخرى.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، موقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجاري المائية، وكذا المحافظات الأكثر إنجازًا في هذا الملف الحيوي.

كما أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم اتخاذ 22 إجراء لمواجهة تقلبات الطقس وموجة الأمطار الغزيرة، كما استعرض جهود إزالة التعديات على أملاك وزارة الموارد المائية والري والأراضي الزراعية.

وخلال الاجتماع، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الفترة اعتبارًا من 23/7/2017 وحتى الآن شهدت تعديات وصلت إلى نحو 281 ألف حالة تعدٍ على 14 ألف فدان، وتمت إزالة 215 ألف حالة تقريبًا على 12300 فدان، لافتًا في السياق نفسه إلى أن العام الحالي اعتبارًا من أول يناير وحتى الآن، شهد تعديات بلغت نحو 22 ألف حالة تعدٍ بمساحة 994 فدانًا، تمت إزالة أكثر من 550 فدانًا منها.