السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس شابين وضعا «سرير» في الشارع لتصوير فيديو

حبس
حبس

أمر، اليوم السبت، قاضي المعارضات في السنبلاوين بتجديد حبس شابين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورًا تظهر المتهمين يضعان سريرًا بمنتصف الشارع، وأمام إحدى المدارس الحكومية بمدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة، وتبين أن وراءها شخصين، أرادا تصوير مقطع فيديو على طريقة كليب شيماء، وقد أمرت النيابة بتحريز الهاتف المحمول المستخدمة في الواقعة.

يذكر أن مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير مباحث المديرية، بتداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مصحوب ببعض الصور لشخصين يجلسان على سرير أمام إحدى المدارس بالدقهلية وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مصحوب ببعض الصور لشخصين أحدهما جالس والآخر واقفاً على سرير بأحد الشوارع أمام إحدى المدارس بالسنبلاوين بالدقهلية، وتجمع بعض الأشخاص حولهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث أقرا بقيام الأول بالغناء والثانى بتصويره، لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، لتحقيق نسب مشاهدة بقصد الكسب المادى بدون تصريح من الجهات المختصة.

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