السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«شارموفرز» يشعل حفل استقبال طلاب الأكاديمية البحرية في الإسكندرية (صور)

شارموفرز
شارموفرز

أحيا فريق " شارموفرز" حفل استقبال ضخم للطلاب الجدد "welcome  party"، بمقر الأكاديمية البحرية بأبو قير في الإسكندرية، بحضور الآلاف من مختلف المراحل والجنسيات العربية.

IMG-20211211-WA0059


تألق الفريق في تقديم عدد كبير من أغانيه المميزة منها: "دنيا" ،" نميمة" ، "كوكب" ،"بووت" ، "رقصت" ، "انفصام"، "خمسة سنتى" ، "مش فارقة" ، "خلاص هسيطر"، و"حزينة"، وغيرها ممن أشعلت وصلات الرقص المتتالية على مدى ساعة ونصف الساعة.

IMG-20211211-WA0058

تخلل الحفل قيام د.محمد أبو العزم بتكريم "شارموفرز"، مشيدًا بدورهم كأهم فريق غنائي مميز في مصر.

IMG-20211211-WA0060


الحفل من تنظيم الـdj ياسر الحريري، الذي أحيا أولى فقرات الـ"welcome  party" من إضاءة وfire show وليد الحريري، ومسرح تامر فوزي، وتصوير صلاح جودة.

IMG-20211211-WA0055

جدير بالذكر أن فرقة شارموفرز حصلت على جائزة The Boisdale Music Award البريطانية العالمية كأفضل فرقة غنائية شبابية على مستوى  العالم لعام 2019، بعد منافسة شرسة مع العديد من الفرق الشبابية من مختلف أنحاء العالم.

IMG-20211211-WA0056
الشرقية الرى اكاديمية حفل جمهور على تكريم زينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة ترحيل مناهج التيرم الأول لـ«رابعة ابتدائي»

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

تفاصيل مواعيد الإجازات الرسمية فى 2022

النيابة تحلل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

أول رد من شيرين عبدالوهاب على اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عساف: الإعلام الفلسطيني يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال

«بينت» يقدم مخططا استيطانيا جديدا في الجولان السوري المحتل

سجن وغرامة بحق لبنانى تزوج فلسطينية تحمل جنسية إسرائيلية