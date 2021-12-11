«شارموفرز» يشعل حفل استقبال طلاب الأكاديمية البحرية في الإسكندرية (صور)

أحيا فريق " شارموفرز" حفل استقبال ضخم للطلاب الجدد "welcome party"، بمقر الأكاديمية البحرية بأبو قير في الإسكندرية، بحضور الآلاف من مختلف المراحل والجنسيات العربية.



تألق الفريق في تقديم عدد كبير من أغانيه المميزة منها: "دنيا" ،" نميمة" ، "كوكب" ،"بووت" ، "رقصت" ، "انفصام"، "خمسة سنتى" ، "مش فارقة" ، "خلاص هسيطر"، و"حزينة"، وغيرها ممن أشعلت وصلات الرقص المتتالية على مدى ساعة ونصف الساعة.

تخلل الحفل قيام د.محمد أبو العزم بتكريم "شارموفرز"، مشيدًا بدورهم كأهم فريق غنائي مميز في مصر.



الحفل من تنظيم الـdj ياسر الحريري، الذي أحيا أولى فقرات الـ"welcome party" من إضاءة وfire show وليد الحريري، ومسرح تامر فوزي، وتصوير صلاح جودة.

جدير بالذكر أن فرقة شارموفرز حصلت على جائزة The Boisdale Music Award البريطانية العالمية كأفضل فرقة غنائية شبابية على مستوى العالم لعام 2019، بعد منافسة شرسة مع العديد من الفرق الشبابية من مختلف أنحاء العالم.