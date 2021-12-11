السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

كأس العرب.. الأردن يتقدم بهدف مباغت فى شباك منتخب مصر

الأردن
الأردن

تقدم المنتخب الأردنى على نظيره المصرى بهدف بأقدام يزن النعيمات فى الدقيقة 12 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا باستاد الجنوب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وجاء تشكيل منتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش كالتالى:

محمد الشناوي، أحمد ياسين، محمود الونش، عمر كمال، أحمد فتوح، عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين فيصل، مصطفي فتحي، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي.

بينما جاء تشكيل الأردن كالتالي:

حراسة المرمى: يزيد أبوليلى

خط الدفاع: محمد أبوحشيش– هادي الحوراني- عبدالله نصيب ديارا– إحسان حداد.

خط الوسط: علي علوان– نورالدين الروابدة– بهاء عبدالرحمن– محمد أبوزريق شرارة– محمود مرضي.

خط الهجوم: يزن النعيمات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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