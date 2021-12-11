تجديد حبس متهميّن عثر بحوزتهما على استروكس بالسلام

قرر قاضي المعارضات، السبت، باستمرار حبس متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، عثر بحوزتهما على 3 كيلو استروكس داخل سيارة بنطاق دائرة قسم شرطة السلام.

كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي وتم تحريز التليفون المحمول والمبلغ المالى.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" وبَحوزتهما (كمية لمخدر الأستروكس وزنت 2,100 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة وهاتفى المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.