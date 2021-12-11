مصر الجديدة للإسكان توزع أرباحا على المساهمين.. الاثنين

تعتمد شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، توزيع الأرباح على المساهمين يوم الاثنين المقبل.

وقالت البورصة المصرية، إن الحق في توزيع كوبون شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الاثنين 13 ديسمبر 2021، موضحة أنه تقرر توزيع الكوبون رقم «27» بواقع 0.10 جنيه للسهم الواحد يسدد على قسطين القسط الأول: قيمته 0.02 جنيه ويتم صرفه اعتبارًا من 16 ديسمبر 2021، والقسط الثاني: قيمته 0.08 جنيه، ويتم صرفه اعتباراً من 16 يونيو 2022.

وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أرباحًا بلغت 180.15 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 365.55 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة عن العام المالي الماضي إلى 574.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.099 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020.

ظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تراجع أرباحها بنسبة 50.7 بالمائة خلال العام المالي 2020-2021، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحاً بلغت 180.15 مليون جنيه خلال العام ابمالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 365.55 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة عن العام المالي الماضي إلى 574.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.099 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020.

وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2021، أرباحاً بلغت 16.25 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 379.59 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وخلال الفترة تراجعت إيرادات الشركة إلى 263.7 مليون جنيه، مقابل 1.13 مليار جنيه إيرادات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة الانخفاض في الإيرادات نتيجة بيع قطع أراضٍ بمدينة هليوبوليس الجديدة ومنطقة الشيراتون خلال الفترة المقارنة.