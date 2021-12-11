السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصر الجديدة للإسكان توزع أرباحا على المساهمين.. الاثنين

شركة مصر الجديدة
شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

تعتمد شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع  الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، توزيع الأرباح على المساهمين يوم الاثنين المقبل.

وقالت البورصة المصرية، إن الحق في توزيع كوبون شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الاثنين 13 ديسمبر 2021، موضحة أنه تقرر توزيع الكوبون رقم «27» بواقع 0.10 جنيه للسهم الواحد يسدد على قسطين القسط الأول: قيمته 0.02 جنيه ويتم صرفه اعتبارًا من 16 ديسمبر 2021، والقسط الثاني: قيمته 0.08 جنيه، ويتم صرفه اعتباراً من 16 يونيو 2022.

وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أرباحًا بلغت 180.15 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 365.55 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة عن العام المالي الماضي إلى 574.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.099 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020.

ظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تراجع أرباحها بنسبة 50.7 بالمائة خلال العام المالي 2020-2021، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة  أنها حققت أرباحاً بلغت 180.15 مليون جنيه خلال العام ابمالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 365.55 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة عن العام المالي الماضي إلى 574.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.099 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020.

وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2021، أرباحاً بلغت 16.25 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 379.59 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وخلال الفترة تراجعت إيرادات الشركة إلى 263.7 مليون جنيه، مقابل 1.13 مليار جنيه إيرادات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة الانخفاض في الإيرادات نتيجة بيع قطع أراضٍ بمدينة هليوبوليس الجديدة ومنطقة الشيراتون خلال الفترة المقارنة.

مصر ماء 25 مليون جنيه قطاع شركات التعمير القس 2021 اسكان تاب يوم الاعمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة ترحيل مناهج التيرم الأول لـ«رابعة ابتدائي»

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

تفاصيل مواعيد الإجازات الرسمية فى 2022

النيابة تحلل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

أول رد من شيرين عبدالوهاب على اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عساف: الإعلام الفلسطيني يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال

«بينت» يقدم مخططا استيطانيا جديدا في الجولان السوري المحتل

سجن وغرامة بحق لبنانى تزوج فلسطينية تحمل جنسية إسرائيلية