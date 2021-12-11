السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن والبنك الدولي يناقشان آلية تنفيذ مشروع استعادة التعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم اليمني طارق سالم العكبري

ناقش وزير التربية والتعليم اليمني طارق سالم العكبري، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي مارينا ويس، البرامج والمشاريع التعليمية الممولة من البنك الدولي في اليمن.
واستعرض الاجتماع التعاون والشراكة بين الوزارة والبنك في المشاريع التعليمية بصفة عامة ومشروع استعادة التعليم والصعوبات والتحديات التي تعترض سير تنفيذه، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.
وأكد وزير التربية ضرورة ملامسة تدخلات البنك الدولي للواقع التعليمي والتربوي بما يتواءم مع خطة الاحتياجات والأولويات للواقع التعليمي والتربوي لعموم اليمن.
وشدد على التنسيق المشترك مع كافة الجهات المختصة ومتابعتها بصورة دائمة لتنفيذها للإسهام في معالجة الأوضاع وتحسين جودة التعليم.. مجددا حرص الوزارة على العمل مع كافة المانحين وفق آلية واضحة وشفافة تسهم في الوصول إلى الأهداف والاستفادة الجيدة من كافة التمويلات والمشاريع.
من جانبها أوضحت المدير الإقليمي للبنك الدولي أبرز تدخلات البنك في القطاع التعليمي والتربوي باليمن، مشيرة إلى ضرورة التسريع في تنفيذ مشروع استعادة التعليم والتعلم في اليمن.

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