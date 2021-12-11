الإمارات تستضيف مؤتمر وزراء الشؤون الثقافية بالوطن العربي في إكسبو 2020

أعلنت وزارة الثقافة والشباب الإماراتية وبالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" عن استضافتها فعاليات النسخة الثانية والعشرين من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي بحضور 21 وزيرا مسؤولا عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي وعدد من المديرين العامين للمنظمات الدولية وعدد من الشخصيات المهمة وذلك في إكسبو 2020 دبي على مدار يومي 19 و20 ديسمبر الجاري.



ويناقش المؤتمر الخطة الشاملة للثقافة العربية وتحديثها بهدف تعزيز التعاون الثقافي العربي البيني مع ثقافات شعوب العالم إلى جانب توحيد الجهود العربية في المجالات الثقافية المختلفة بما في ذلك التعاون في تسجيل التراث غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" وتوحيد الجهود العربية لتطوير منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كما سيناقش المؤتمر برنامج سفير فوق العادة للثقافة العربية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.



ويركز المؤتمر على جملة من الموضوعات أبرزها تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها الذي تصدره الوزارة بالشراكة مع المجلس الاستشاري للغة العربية وبحث سبل التعاون لإطلاق مشاريع جديدة في مجالات الثقافة والتراث واللغة العربية وتطويرها كما يشارك الوزراء في حفل افتتاح قمة اللغة العربية ومهرجان وجائزة البردة اللذين يقامان بالتزامن مع انعقاد هذه الدورة.



ورحبت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب بانعقاد هذه الدورة في إكسبو 2020 دبي الذي يعد أكبر منصة ثقافية في العالم ويحتفي بتنوع الثقافات الإنسانية ويتيح فرصة التعرف إلى ثقافات 192 دولة.

وقالت: "يعد مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي منصة رئيسة لتعزيز آفاق التعاون الثقافي العربي وبلورة أبعاده الجديدة لتعزيز حضور الثقافة العربية والارتقاء بها واليوم دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون والشراكة القائمة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في الجوانب المتعلقة بمجالات عمل المنظمة كافة".



وأضافت: "الإمارات شريك فاعل في قيادة جهود التعاون الثقافي العربي وتعزيز التنسيق على مستوى الدول العربية واستضافة المؤتمر ترجمة لرؤية قيادتها لدعم الثقافة العربية باعتبارها الرابط بين شعوب المنطقة وتأكيد دورها المحوري في هذا المجال".



من جانبه قال الدكتور محمد ولد أعمَر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إن الألكسو استعدت جيدا لهذه المحطة المهمة مؤكدا أن المنظمة تعلق أمالا كبيرة على مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي للنهوض بالعمل العربي المشترك في مجالي الثقافة والتراث.



وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل شريكا أساسيا للألكسو في العديد من الأنشطة والبرامج لا سيما في المجال الثقافي حيث برهنت هذه المناسبة على التمسك بهذه الشراكة وتطويرها وأكدت على ما يوليه الإخوة في دولة الإمارات العربية من أهمية كبيرة لقطاعي الثقافة والتراث واستعدادهم الدائم للعمل سويا للنهوض بهما".



يشار إلى أن الدورة الـ /22/ لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي تجمع ممثلين عن الحكومات وصناع السياسات والمنظمات الدولية ومن المقرر أن يناقش المجتمعون مخرجات المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي ووضع خارطة العمل الخمسية للملفات العربية المشتركة لتسجيل التراث غير المادي مع اليونسكو وسيمثّل المؤتمر منصة للمهتمين بالثقافة العربية واللغة العربية وعقد جلسة حوارية مع الشباب العربي لتبادل الأفكار ومواجهة التحديات ومناقشة الفرص الجديدة.



كما سيتم تسليم رئاسة المؤتمر من جمهورية مصر العربية رئيس الدورة الواحدة والعشرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة رئيسة الدورة الحالية كما يتضمن جدول الأعمال المصادقة على موضوع ومكان انعقاد الدورة القادمة للمؤتمر والتي من المنتظر استضافتها في المملكة العربية السعودية.



ويشارك الحضور بحفل "جائزة ومهرجان البردة" الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز ثقافي وحاضنة للفنون الإبداعية عبر جلسات حوارية متنوعة ومعارض فنية وعروض أداء يشارك فيها نخبة من المفكرين والمبدعين في المشهد الثقافي من مختلف دول العالم.



يشار إلى أن إقامة الدورة الـ / 22/ لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي تأتي في إطار علاقات التعاون بين وزارة الثقافة والشباب في دولة الإمارات والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم/ألكسو/ وتنفيذاً لقرار الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي إذ حقّق المؤتمر خلال دوراته المختلفة رصيداً مهماً من المكاسب والإنجازات تشمل مجالات العمل الثقافي العربي المشترك وفتح آفاق جديدة لبلورة خطط نوعية ومشاريع ثقافية تعزز الثقافة العربية وترتقي بها إلى مجالات أوسع.