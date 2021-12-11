السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهمين بتزوير مستندات رسمية في القاهرة

محكمة
محكمة

أصدرت اليوم السبت محكمة جنايات شمال القاهرة حكما يقضي بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات لتزويرهما محررات رسمية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين "أشرف م. ح. ك. ا" و"شعبان م. أ. إ" في القضية رقم 21302 لسنة 2015 جنايات السلام والمقيدة برقم 589 لسنة 2016 كلي القاهرة الجديدة إنهما:

اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو "عقد بيع السيارة رقم 118669 أجرة القاهرة المنسوب تصديقه لمكتب توثيق الشروق" وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنفقا مع مجهول على إنشاء ذلك المحرر على غرار المحررات الصحيحة وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فنونها به وذيلة بتوقيعات عزاها زورا إلي الموظفين المختصين بتلك الجهة ومهره بأختام وعلامات غزاها لذات الجهة مع علمهما بتزويره فتفت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

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