السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول روسى يحذر من احتمال حدوث استفزازات جديدة لأوكرانيا فى مياه بحرى آزوف والأسود

استفزازات جديدة لأوكرانيا
استفزازات جديدة لأوكرانيا

حذر نائب رئيس وزراء حكومة القرم، جورجي مرادوف، من أن السلطات الأوكرانية قد تلجأ إلى استفزازات جديدة في مياه بحر آزوف والبحر الأسود.

وأضاف مرادوف: "هذا الحادث الأخير الذي وقع في بحر آزوف هو جزء من سياسة استفزازية، طورها ونفذها الأمريكيون مع القوميين الأوكرانيين في شكل ما يعرف ببرنامج دولي يسمونه إنهاء احتلال القرم.. هذه الاستفزازات ستتزايد وبآليات وأشكال متنوعة".

ونقلت شبكة روسية إخبارية، ناطقة بالعربية، عن مرادوف قوله إن مثل هذه السياسة لأوكرانيا، والقائمين عليها في الخارج هي "استفزاز محض وتعد على وحدة أراضي روسيا".

وتابع مرادوف قائلا: "أعتقد أن هذا سيستمر.. يجب أن نكون يقظين، الحمد لله، تعمل جميع خدماتنا بوضوح وبطريقة منسقة، وأنا مقتنع بأنه ستتم مقاومة الاستفزازات بشكل فعال".

من جانبه، استنكر الكرملين ووزارة الخارجية الروسية حادثة السفينة الأوكرانية الأخيرة، واعتبروها "تحركات استفزازية ويمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة".

يذكر أن السفينة «دونباس»، التابعة للقوات البحرية الأوكرانية، تحركت باتجاه مضيق كيرتش الروسي في مياه بحر آزوف، مساء يوم الخميس الماضي.

وأشار بيان للأمن الروسي إلى أن السفينة غادرت صباح يوم الخميس الماضي ميناء ماريوبل الأوكراني على ساحل بحر آزوف، وتوجهت إلى مضيق كيرتش دون أن يقدم الجانب الأوكراني أي طلبات رسمية لعبور المضيق.

وأضاف البيان أن سفينة خفر السواحل الروسية التي كانت ترافق السفينة الأوكرانية وجهت إليها إنذارا بضرورة الالتزام بالتشريعات الروسية، وتلقت ردا مفاده بأن السفينة الأوكرانية لا تعتزم عبور مضيق كيرتش.

وأشار البيان إلى أن تحركات السفينة كانت تمثل خطرا على الملاحة، حيث كانت السفينة على بعد 18 ميلا بحريا عن مضيق كيرتش، ولم تنفذ المطالب بتغيير مسارها.

وحسب "روسيا اليوم"، فهذه ليست الحادثة الأولى لتحرك سفن تابعة للبحرية الأوكرانية نحو مضيق كيرتش، ففي نوفمبر 2018، انتهكت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية الحدود المائية الروسية، ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا في البحر الإقليمي لروسيا، وانتقلت من البحر الأسود إلى المضيق، وقامت بمناورات بشكل خطير، ولم تلتزم بالمطالب القانونية للسلطات الروسية، وتم اعتقال السفن والجنود الذين على متنها لانتهاكهم حدود روسيا.

وجرى فيما بعد، في 7 سبتمبر 2019، نقل الجنود الذين انتهكوا الحدود إلى أوكرانيا، في إطار اتفاقيات الإفراج المتزامن عن الأشخاص المحتجزين والمدانين، ومن ثم تم نقل السفن إلى الجانب الأوكراني في نوفمبر.

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وائل لطفي

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