الرئيس السيسى يوجه بإخراج قمة المناخ بما يعكس تقدم مصر فى مجال البيئة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإخراج الحدث العالمي الضخم المتمثل في القمة العالمية للمناخ «COP 27»، للعام القادم 2022، على أرض مصر على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في مجال البيئة والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة، في إطار جهود الدولة الحثيثة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية بحماية البيئة، وكذا عرض صورة الدولة الحديثة في مصر وجهودها في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

كما وجّه الرئيس السيسي بتعزيز مهام اللجنة العليا المشكلة في هذا الصدد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية؛ لصياغة خطط عمل تخصصية للإعداد للقمة من كافة الجوانب، مع عرض تقارير متابعة دورية في هذا الخصوص.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "متابعة تحضيرات استضافة مصر القمة العالمية للمناخ COP 27 للعام القادم 2022".

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع عرض مختلف الإجراءات اللوجستية والتنظيمية من قبل جهات الاختصاص، فضلاً عن التجارب السابقة لتنظيم مؤتمر المناخ في مختلف الدول، باعتبار أن هذه الفعالية تمثل أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق من حيث عدد المشاركين ومدة انعقادها، بالإضافة إلى خطط الحكومة لاستثمار استضافة المؤتمر لتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن من خلال الترويج السياحي لمصر، وإقامة معارض متخصصة على هامش المؤتمر، فضلاً عن الدفع بالشواغل الوطنية والإفريقية بشأن قضايا تغير المناخ، وإتاحة الفرصة لإبرام شراكات مع المؤسسات الدولية المختلفة لتمويل المشروعات ذات الصلة بالتصدي لتغير المناخ في مصر.

شارك في الاجتماع كلٌ من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.