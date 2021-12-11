السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء وإنارة الطرق

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع طارق رحمي محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية المستمرة لصيانة أعمدة الإنارة بنطاق المحافظة، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بأعمال صيانة أعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة المكسورة وإزالة التوصيلات الخارجية بالعديد من قرى المركز والمدينة، كما قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بصيانة التالف من الأعمدة، وكذلك قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بصيانة كشافات الإنارة العامة وصيانة وشد الأسلاك الكهربائية للأعمدة وتركيب كشافات جديدة ليد باشناواي.

وفي ذات السياق، قام حي أول طنطا بأعمال الصيانة الدورية وتدعيم أعمدة الإنارة بنطاق الحي، وتمت صيانة وتركيب كشافات ليد أمام محطة الأوتوبيس وشارع عبدالمنعم رياض، كما قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا، بصيانة وتركيب خلية ضوئية بشارع المدارس بشوبر وتركيب عوازل على خط الإنارة، في حين قام حي ثان المحلة الكبرى بحمله لتجهيز غرف التلفونات ورفع كفاءة الأغطية وصيانة أعمدة الكهرباء حرصًا على إنشاء طرق تتمتع بمعدلات أمان عالية الجودة.

ووجه الدكتور طارق رحمي رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجميع الجهات المعنية بالاهتمام بتكثيف أعمال الإنارة العامة لإضاءة الطرق، وإنارة الشوارع الرئيسية والجانبية على مستوى المحافظة، وعمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة بالتوازي مع أعمال الرصف حرصًا من سيادته على إنشاء طرق تتمتع بمعدلات أمان عالية الجودة وحفاظًا على سلامه المواطنين.

محافظ الغربية يتابع أعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء وإنارة الطرق

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